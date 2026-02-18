Wendy Holdener revient sur ses souvenirs olympiques

Wendy Holdener se souvient de ses précédents Jeux olympiques et de sa famille, qui l'a toujours soutenue. À Cortina, elle veut exploiter pleinement son potentiel. «Ce serait le bon moment pour une victoire», déclare la skieuse suisse.

Mathias Germann

À 32 ans, Wendy Holdener est une spécialiste des grands événements. Cinq médailles olympiques, neuf médailles mondiales: le palmarès est impressionnant. «J’en aurais volontiers encore plus», glisse-t-elle avec le sourire. La Schwytzoise partira encore au moins à deux reprises à la conquête d’un nouveau butin: à Cortina, puis lors des Mondiaux 2027 à Crans-Montana. «Ensuite, on verra.» Elle aura alors 34 ans. Pas forcément l’âge de la retraite. Lindsey Vonn en a 41 et skie avec une prothèse partielle. «Je lui tire mon chapeau. Je ne sais pas si je pourrais faire la même chose. En slalom, la vivacité est encore plus importante qu’en descente – et elle diminue avec l’âge.» Mais cela appartient au futur. Le présent s’appelle Cortina.

La saison de Holdener a été turbulente. Chutes, maladie, performances en dents de scie. Elle n’a pas toujours pu exploiter tout son potentiel, mais elle n’a jamais baissé les bras et a su monter sur le podium. La victoire, en revanche, se fait toujours attendre. «Le potentiel que j’ai en moi me pousse à continuer. Je suis toujours motivée, que ce soit à l’entraînement, en Coupe du monde ou aux Jeux olympiques.» Sa meilleure version a-t-elle déjà été vue? «Par moments, oui. J’espère qu’elle se montrera encore souvent.» Sa famille reste sa plus grande source de force. «Ils comptent énormément pour moi. Peu importe où je suis, je les porte dans mon cœur.» Son frère Kevin n’est plus là, mais il reste omniprésent.

Avant Cortina, Holdener replonge dans ses souvenirs olympiques.

Sotchi 2014: de l'aéroport au tremplin de saut

«J’avais 20 ans. L’entraîneur technique Alois Prenn est venu me chercher à l’aéroport et nous sommes allés directement au tremplin de saut à ski. Il savait que je m'étais entraîné de temps en temps à Einsiedeln avec Simon Ammann. Le fait que j'aie pu le voir a été une excellente surprise. Sotchi n'a pas été facile pour moi. Mes premiers Jeux d'hiver, j'étais assez dépassé et je me faisais du souci pour des choses insignifiantes. Je me demandais par exemple si les chaussures que nous porterions le cas échéant lors de la cérémonie du podium me plairaient ou non.

J'étais très naïve. Quand on obtient une médaille olympique, c'est la chose la plus géniale qui soit. Qui se soucie des chaussures? Les Jeux de Sotchi n'ont pas été faciles, mais j'ai beaucoup appris. Après cela, j'ai su que je devais profiter beaucoup plus des Jeux olympiques.»

Résultat: élimination en géant et en slalom

Pyeongchang 2018: avec Cologna en classe affaires

«Mon expérience en Corée du Sud a commencé dès 2015, Kevin étudiait alors à Séoul. J'ai passé deux semaines chez lui en été, toute seule. Je voulais découvrir le pays. Car je savais qu'en tant que sportive, je n'aurais pas du tout le temps de le faire pendant les Jeux d'hiver. Je ne voulais pas avoir l'impression de manquer quelque chose. Cela a très bien fonctionné. Trois ans plus tard, toute ma famille, à l'exception de mon père, était présente. Cela m'a donné de la force. Je me souviens très bien du slalom. Après la première manche, j'avais deux dixièmes d'avance sur Frida Hansdotter, qui était et est toujours une amie. Avant la deuxième manche, je me suis dit qu'elle devait être extrêmement nerveuse, car elle avait annoncé qu'elle participerait pour la dernière fois aux Jeux olympiques. Mais elle a gagné et j'ai décroché l'argent.

Après la proclamation des résultats le soir, Frida m'a dit: 'Hé Wendy, tu avais l'air si mal avant la deuxième manche. Je me sentais vraiment pas bien pour toi!' J'étais tout de même satisfaite. Le dernier moment fort a été de pouvoir rentrer en avion avec Dario Cologna, qui a remporté deux médailles d'or en ski de fond - en classe affaires. Je n'avais jamais eu de vol aussi agréable.»

Résultat : l'or en parallèle par équipes, l'argent en slalom, le bronze en combiné, la neuvième place en géant.

Pékin 2022: la collection de pin's s'agrandit

«Les Jeux du Corona. Mon deuxième frère, Steve, vivait alors à Hong Kong. Il avait espéré jusqu'au bout pouvoir y assister. Malheureusement, le public n'était pas autorisé. La banderole «Wendy» de mon fan's club a tout de même réussi à se rendre en Chine, la SRF l'avait emportée. C'était très cool. Je me souviens de la façon dont les bobeurs suisses regardaient nos courses et nous acclamaient. Un truc sympa.

Ce qui m'est resté aussi, ce sont les Minions. Les nombreux Chinois vêtus de combinaisons intégrales blanches m'ont fait penser à eux. J'ai aussi échangé beaucoup de pin's, une tradition très appréciée des athlètes olympiques. Je n'en ai pas de Sotchi, mais j'en ai beaucoup de Pyeongchang et de Pékin – sûrement 30. Je continuerai aussi à Cortina, même s'il n'y a pas autant d'athlètes d'autres sports stationnés là-bas.»

Résultat: l'argent en combiné, le bronze en slalom, la sixième place en parallèle par équipes et la neuvième place en géant.

Et pour la suite?

Quatre Jeux olympiques d'hiver, c'est assez? Holdener ne sait pas si elle sera encore là dans quatre ans. «A un moment donné, il sera temps de faire autre chose», dit-elle. Elle veut continuer à skier longtemps, même sans compétition. «Après ma retraite, je dois veiller à rester en forme pour pouvoir faire des virages aussi bons que ceux que je fais actuellement.»