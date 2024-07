«Je suis très émue de vivre cette dernière course avec mon cheval»

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est une Mélody Johner visiblement très touchée qui s'est présentée à l'interview après son bon passage en cross. En retrait la veille lors de l'épreuve de dressage, la cavalière valdo-valaisanne a été à son avantage dans les jardins du Château de Versailles. «Je n'ai jamais vécu cela, c'était absolument extraordinaire, a-t-elle expliqué. Il y a une foule incroyable, cela m'a énormément touché d'avoir la chance de me retrouver ici au milieu de tous ces gens.»

Après deux des trois épreuves, elle se trouve à la 30e place. Mais pour Mélody Johner, l'essentiel n'est pas forcément là. Déjà très émue par l'atmosphère et le lieu hors du commun pour ces épreuves des Jeux olympiques de Paris, elle précise: «Je suis en train de disputer ma dernière compétition avec mon cheval, Toubleu de Rueire. C'est vraiment très émouvant de vivre ce moment avec lui.»

La Romande avait déjà disputé les Jeux olympiques de Tokyo avec sa fidèle monture et terminé à la 17e place. Son objectif avant la compétition parisienne? Top 15 en individuel. Comment la cavalière encaisse-t-elle ce mélange d'émotions entre la joie d'être présente dans ce lieu magique et le fait de vivre une dernière compétition avec son cheval fétiche? «Franchement? Je n'arrive pas vraiment à réaliser. Je ne suis pas en mesure d'intégrer tout ce qui arrive. C'est lorsque nous rentrerons à la maison et que je reverrai des images que je me rendrai vraiment compte de ce qui est arrivé, mais aussi que c'est terminé avec Toubleu.»

Il ne reste plus que le saut de lundi (dès 12h15) pour clore ce concours complet, toujours dans les jardins de Versailles. Un moment fort. Un dernier entre Mélody Johner et son cheval: «Je vais en profiter comme il se doit pour créer un dernier beau souvenir avec lui.» Et, pourquoi pas, terminer sur une belle note finale avec une possible médaille par équipes? Pour l'heure, le trio helvétique est à quelques encablures d'une médaille puisqu'une poignée de points sépare la Suisse du Japon, troisième. Tout est donc encore possible.