Sébastien Schneiter et Arno de Planta mettent le bon cap d’entrée

Sébastien Schneiter et Arno de Planta, un duo qui fonctionne.

Ils sont rentrés plein pot dans ces Jeux de Paris 2024. Arno de Planta et Sébastien Schneiter, un duo valdo-genevois, n’a pas mis longtemps avant de trouver le bon cap. Sous un cagnard d’enfer, le plan d’eau de Marseille a tout pour devenir un petit paradis pour la voile suisse, en quête de médaille depuis 1968.

Le classement, comment ça marche Les points: En voile olympique, le système de points est relativement simple. Chaque manche rapporte un nombre d'unités qui correspond au classement. Le but est bien sûr d'avoir le plus petit total à l'issue des régates. Joker: A partir de trois manches disputées, les équipes peuvent retrancher leur moins bon résultat. Une sorte de joker en somme. Résultat du jour: Pour la Suisse, cette première journée se termine avec des manches de 2e, 9e et 11e. Seuls les deux meilleurs résultats sont donc pris en compte. Le duo Schneiter-de Planta comptabilise donc 11 points après trois courses. Ce qui le pose en 9e place à 7 longueurs du leader néo-zélandais et de ses 4 points.

Les 49er ont donc ouvert le chemin en début d’après-midi. Lors de la première manche, le bateau suisse est sorti du bois dès le coup de sirène initial. Deuxième à tous les passages de bouée, il a terminé cette grande première à cette place très significative. Il n’est jamais simple de se mettre dans le coup d’emblée de jeu. Tant à Rio qu’à Tokyo, Sébastien Schneiter en a fait la cruelle expérience. Jamais, le Genevois n’avait réussi à s’offrir un podium lors d’une régate olympique. C’est dire si pour ce coup d’essai avec son nouveau coéquipier il a réussi un premier coup de maître: «On a super bien navigué toute la journée, résume Arno de Planta, le bizuth du jour. Même dans des conditions très légères, nous avons réussi à générer une bonne vitesse et c’est un bon signal pour la suite.»

Dans la seconde manche du jour, la performance a presque été meilleure. Après un départ houleux, et une pénalité reçue, un mauvais choix tactique (ils sont partis du côté du plan d’eau où il y avait moins de vent), le duo a doublé la première marque en 21e (!) et avant dernière position.

«Chaque petite erreur, chaque mauvais choix peut se payer très cher», avaient-ils rappelé avant le début de la compétition. Ils mettaient en pratique cette prédiction avec un certain zèle. La réaction ne s’est pas fait attendre. Sur la fin de la manche, le duo a réussi à grignoter 11 places. «On est resté concentré sur ce que l’on sait bien faire et cela nous a permis de limiter les dégâts, se réjouit Sébastien Schneiter, le barreur. Au final, on est complètement dans le coup après trois courses et c’est la très bonne nouvelle de cette première journée.»

Lundi, trois nouvelles manches sont au programme des 49er. Début également du spécialiste de L’IQ Foil, Elia Colombo, qui n’a pas pu disputer la moindre manche dimanche en raison de vents trop légers pour les planches volantes de sa discipline.