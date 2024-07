«J’ai de la chance de pouvoir représenter la Suisse aux Jeux olympiques»

Belle volée de Stan Wawrinka.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Face à celui qui l'avait éliminé lors du dernier Roland-Garros, Stan Wawrinka n'a cette fois-ci pas été malmené. Il a très rapidement fait le break lors du premier set, avant de récidiver lors de la seconde manche. Des entames parfaites qui lui ont à chaque fois permis de faire la course en tête et de passer une soirée des plus tranquilles. «Je suis très heureux d’avoir remporté ce match. Surtout après avoir perdu contre ce même adversaire à Roland-Garros lors d’une défaite dure à avaler», avoue le Vaudois.

Après un set initial remporté en 23 minutes, le droitier de Saint-Barthélemy n'a guère eu besoin de plus de temps pour plier l'affaire en moins d'une heure. Très solide derrière son service, Stan Wawrinka n'a jamais été inquiété par son adversaire, pourtant mieux placé que lui au classement ATP (62e contre 109e).

Les statistiques parlent pour Stan Wawrinka, lui qui a multiplié les points gagnants et a été largement plus efficace au service. Bref, il n'a pas volé cette qualification aisée qui s'est terminée en pilotage automatique tant son adversaire avait lâché l'affaire sitôt le break concédé dans le deuxième set. «C'est mon meilleur match de l'année car c'est la victoire la plus facile, tout simplement, lâche-t-il. Même si aujourd’hui c’est difficile à jauger.»

Globalement, le Vaudois se sent «bien, autant tennistiquement que physiquement». Mais il sait qu'au tennis et à son âge, tout peut très vite changer. «C’est le sport, on ne peut toujours pas être au top. Ça fait du bien pour la confiance parce que je n’ai pas beaucoup gagné cette année», reconnaît-il.

Il ne connaît pas encore le nom de son adversaire au prochain tour du tournoi olympique. Il s'agira soit de l'Australien Alexei Popyrin ou du Chilien Nicolas Jarry. Deux cogneurs qui devraient lui donner plus de fil à retordre que Pavel Kotov. «Le prochain match risque d’être très difficile: ce sont des bons joueurs. Mais aujourd'hui, j'ai envie de prendre le positif. J'ai de la chance de pouvoir représenter la Suisse aux Jeux olympiques.»