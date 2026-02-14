«Ce soir, je ne vais pas sortir autant longtemps que Marco»

Médaillé de bronze lors du géant olympique, Loïc Meillard avait le sourire aux côtés de Marco Odermatt. Mais le Valaisan en veut plus et promet de revenir décrocher un titre dans cette discipline.

Matthias Davet Journaliste Blick

Les Jeux olympiques de Loïc Meillard pouvaient difficilement mieux commencer. Après l'argent en combiné par équipes, le skieur valaisan a décroché le bronze, ce samedi, lors du géant olympique. Tout simplement, il est tombé sur bien plus fort que lui, avec son coéquipier Marco Odermatt (argent) et, surtout, le nouveau champion olympique, Lucas Pinheiro Braathen (or).

La différence s'est principalement faite dans la première manche. Là, le Brésilien a pris une avance considérable et, derrière lui, les trois Suisses (avec Thomas Tumler) n'ont pu qu'observer. «Il manquait quelque chose chez tout le monde… sauf chez un, sourit Loïc Meillard. Je n'ai rien à me reprocher.» Effectivement, le skieur d'Hérémence aurait difficilement pu faire mieux face aux deux monstres du jour.

«C'est assez fou»

Le positif, c'est qu'avant même le slalom de lundi, le Valaisan a déjà deux médailles olympiques à son palmarès, en plus de ses six récompenses lors de Mondiaux. «C'est assez fou, s'exclame-t-il. En plus, c'est la troisième fois de suite que je fais bien en géant lors d'un grand événement… Mais il me manque l'or et je reviendrai dans les prochaines années.» Le rendez-vous peut déjà être pris l'hiver prochain, non loin de chez lui, à Crans-Montana pour les Championnats du monde.

Mais avant, il peut profiter, à nouveau en compagnie de Marco Odermatt. «Sur le podium du combiné par équipes, on se marrait en se disant que ça pourrait être cool d'être à nouveau là samedi. Partager cette médaille avec lui, c'est incroyable!» Loïc Meillard n'a d'ailleurs besoin «que» de terminer dans les trois premiers lundi en slalom pour égaler son coéquipier dans ces Jeux. Champion du monde en titre, le skieur d'Hérémence en est capable.

Ce samedi soir, il va cependant devoir faire un choix cornélien. D'un côté, son coéquipier Marco Odermatt va sans doute vouloir fêter la fin de ses Jeux. De son côté, Loïc Meillard promet, en rigolant, d'être raisonnable: «On va boire un verre avec l'équipe car il faut profiter de ces moments, qui sont tellement courts. Par contre, je ne vais pas rester aussi longtemps dehors que Marco.»