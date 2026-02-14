Marco Odermatt quitte les Jeux avec un bilan solide: deux fois l'argent, une fois le bronze. Le meilleur skieur du monde a cependant dû s'avouer vaincu en géant face à Lucas Pinheiro Braathen. Loïc Meillard remporte le bronze.

ATS Agence télégraphique suisse

Marco Odermatt quittera Bormio sans titre olympique dans ses bagages. Le Nidwaldien a néanmoins conclu de belle manière ses Jeux en se parant d'argent samedi en géant. Loïc Meillard s'est quant à lui paré de bronze dans une course remportée par Lucas Pinheiro Braathen.

Le scénario du géant des Mondiaux de Saalbach s'est donc répété. Les Helvètes ont signé un triplé... derrière un «invité» indésirable. Lucas Pinheiro Braathen a imité le champion du monde 2025 Raphael Haaser en devançant trois Suisses pour devenir le premier Brésilien à conquérir un titre olympique dans des Jeux d'hiver.



Si Marco Odermatt avait été le "dindon de la farce" à Saalbach avec sa 4e place, le Nidwaldien n'a pas flanché samedi. Deuxième sur le premier tracé à 0''95 de Pinheiro Braathen, il a maîtrisé son sujet pour prendre les commandes devant Loïc Meillard et le Grison Thomas Tumler, 4e samedi alors qu'il s'était paré d'argent à Saalbach.

Le premier skieur alpin suisse avec quatre médailles au total

Marco Odermatt, qui a été devancé au final de 0''58 par son successeur au palmarès du géant olympique, s'offre une troisième médaille dans ces JO 2026 après l'argent du combiné par équipe et le bronze du super-G. Il est donc le premier skieur alpin suisse à afficher quatre médailles olympiques à son palmarès.



Loïc Meillard a, lui, obtenu son deuxième métal dans ces joutes après celui glané au côté de son chef de file en combiné. Le skieur d'Hérémence, déjà "bronzé" en géant lors des Mondiaux 2025, devance de 0''28 Thomas Tumler. Le champion du monde de slalom fait donc le plein de confiance avant le slalom olympique, prévu lundi.



