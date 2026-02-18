Neuf médailles pour le ski suisse aux Jeux

Les dix courses de ski des Jeux olympiques ont été l'occasion de célébrer neuf médailles suisses. Dans l'histoire, les Suisses n'ont eu qu'une seule fois plus de succès.

Ramona Bieri

Lors de la dernière course olympique, Camille Rast a délivré les skieuses suisses. En décrochant l'argent en slalom, elle évite le premier zéro pointé depuis les Jeux de 2010 à Vancouver. Sans Camille Rast, les Suissesses seraient reparties bredouilles pour la huitième fois de l'histoire.

En 2006 déjà, lors des derniers Jeux d'hiver en Italie, les skieuses n'avaient remporté qu'une seule médaille. Martina Schild avait alors terminé deuxième de la descente.

Contrairement à l'époque, ce sont cette fois les hommes suisses qui ont dominé. Alors qu'ils n'avaient remporté «que» deux médailles de bronze à Turin 2006, ils ont réalisé un véritable carton. Huit des 15 médailles attribuées leur sont revenues, dont quatre en or. Une domination impressionnante, qui rend la concurrence verte de jalousie. Jamais auparavant une nation n'avait réussi à décrocher quatre médailles d'or lors des mêmes Jeux (hommes ou dames).

Record historique chez les hommes

Pour la première fois, les Suisses remportent huit médailles masculines. Jusqu'ici, leur meilleur total était de quatre médailles (1948 à Saint-Moritz, 1972 à Sapporo et 1988 à Calgary). Ils dépassent ainsi les Suissesses, qui avaient remporté sept médailles à deux reprises (en 1988 à Calgary et en 2022 à Pékin).

La dernière performance aussi dominante remonte à 20 ans: à l'époque, les hommes autrichiens avaient eux aussi remporté huit médailles, dont deux en or, trois en argent et trois en bronze.

Deuxième meilleure récolte de l'histoire

Au total, les stars suisses du ski alpin repartent avec neuf médailles. Il s'agit de la deuxième meilleure moisson olympique. Il y a quatre ans, à Pékin, la Suisse avait déjà décroché neuf médailles (cinq en or, une en argent et trois en bronze).

Seule l'édition de Calgary en 1988 fait mieux, avec onze médailles (trois d'or, quatre d'argent et quatre de bronze). Avec les neuf médailles de cette année, la Suisse totalise désormais 84 médailles olympiques en ski alpin: 31 en or, 26 en argent et 27 en bronze.



