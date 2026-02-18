Martina Schild, de la médaille olympique aux vaches d'Hérens

En 2006, Martina Schild a remporté la seule médaille féminine suisse aux Jeux olympiques. Aujourd'hui, elle élève des vaches d'Hérens avec son mari à Grindelwald et mène une vie simple sur l'alpage en été.

Mathias Germann et Benjamin Soland

Les derniers Jeux Olympiques en Italie? En 2006, à Turin. Une période morose pour le ski suisse, avec seulement 3 médailles. La seule chez les femmes a été remportée par Martina Schild. Que fait-elle aujourd'hui? Elle élève des vaches d'Hérens, bien entendu. Nous lui avons rendu visite à Grindelwald et sommes allés avec elle au cimetière. C'est là que repose sa grand-mère, Hedy Schlunegger, championne olympique en 1948.

Ce sont des années sombres pour le ski suisse. Difficile à imaginer aujourd'hui. En 2006, cette nation autrefois si fière de ses skieurs n'est plus qu'une coquille vide. Cinquième au classement des nation de la Coupe du monde, loin de l'Autriche qui compte presque quatre fois plus de points. Tout au long de l'hiver, Swiss-Ski ne monte que six fois sur le podium. Lors des Championnats du monde de l'année précédente, l'équipe n'avait même pas décroché une seule médaille.

Les attentes avant les Jeux olympiques de Turin sont donc très faibles. Mais Bruno Kernen et Ambrosi Hoffmann remportent tout de même des médailles de bronze. Et puis il y a cette médaille qui brille plus fort. Martina Schild remporte l'argent en descente. Une sensation. Une lueur d'espoir dans un hiver morose.

Devenue éleveuse de vaches d'Hérens

Vingt ans plus tard, tout a changé. La Suisse est à nouveau la meilleure nation en ski alpin. Nous rencontrons Martina Schild là où elle a grandi: à Grindelwald. Ses deux fils sont à l'école. Et depuis de nombreuses années, l'ex-skieuse s'appelle Borra-Schild.

Claudio Borra était autrefois son copain. Il est ensuite devenu son mari et a déménagé à Grindelwald. Un Valaisan dans l'Oberland bernois? Elle sourit. «Sa condition était de pouvoir emmener ses vaches d'Hérens.» Cela convenait. Elle avait repris la ferme de ses parents.

Aujourd'hui, ils possèdent 32 animaux et ont remporté de nombreux prix. «Ma préférée était Lava. Elle pesait 780 kilos et était très câline. Sauf dans l'arène, où elle a presque tout gagné.» Les nombreuses cloches suspendues au-dessus du canapé en témoignent.

Leurs vaches exotiques

En été, la famille Borra-Schild vit dans les Alpes, dans un alpage. Claudio interrompt alors son travail de charpentier. Au-dessus de Grindelwald, ils s'occupent également de 120 vaches appartenant à d'autres agriculteurs. Les enfants descendent tous les jours à l'école et remontent ensuite. Sauf pendant les vacances.

«Au début, nous étions considérés comme des exotiques avec nos vaches d'Hérens. Personne d'autre n'en élève dans la région. Nous avons dû gagner le respect pour être acceptés. Aujourd'hui, les animaux sont une attraction, les enfants sont toujours émerveillés. Cela nous fait plaisir.»

Elle suit de près les Jeux olympiques

Revenons-en au sport. La grand-mère de Martina Borra-Schild, Hedy Schlunegger (1923-2003), avait déjà remporté une médaille (d'or) en descente, lors de Jeux olympiques de 1948 à Saint-Moritz. Elle avait chuté, mais était tout de même arrivée en tête. Devant la tombe de sa grand-mère, elle raconte: «Je ne l'ai su que tardivement. Pour moi, c'était simplement ma grand-mère. Elle ne s'en est jamais vantée.»

Tout comme elle-même. «Mes garçons n'ont jamais vu la descente qui m'a valu la médaille d'argent. Je leur montrerai peut-être bientôt sur l'ordinateur.» Et maintenant, 20 ans après son plus grand succès à ski, suit-elle encore son sport? «J'adore les Jeux olympiques, j'aime les regarder. J'ai encore skié avec Corinne Suter, je la trouve formidable. Je croise les doigts pour tous les Suisses.», répond Martina Borra-Schild.