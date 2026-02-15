Suisse - Tchéquie, les trois étoiles suisses du match

Quels ont été les meilleurs joueurs suisses lors de la victoire au caractère face à la Tchéquie (4-3 ap)? Sans surprise, Timo Meier est en tête, tant son impact a été majeur.

Grégory Beaud Journaliste Blick

L'équipe de Suisse a réalisé une excellente opération en dominant la Tchéquie lors de son dernier match de poules de ces Jeux olympiques. Lors de cette rencontre, la sélection suisse a longtemps souffert physiquement avant d'inverser la tendance grâce, notamment, à l'impact de Timo Meier. Mais pas que.

Voici nos trois meilleurs joueurs suisses

⭐⭐⭐ Timo Meier (attaquant). Quel match! L'attaquant n'a pas toujours été capable de se montrer sous son meilleur visage sous le maillot à croix blanche. Il faut dire qu'il n'est pas toujours simple de lui trouver de bons compagnons de lignes capables de complémenter son jeu. Mais face aux Tchèques, l'Appenzellois a été extraordinaire. C'est lui qui a montré la voie en haussant le ton physiquement avant le 1-1 avant d'inscrire lui-même le 2-1. Son meilleur match en équipe de Suisse? «Bonne question. Je n'ai pas encore eu le temps de l'analyser», nous a-t-il répondu en rigolant. Ici, on le pense.

⭐⭐ Dean Kukan (défenseur). Il aurait pu livrer la pire prestation de sa carrière lors de cette rencontre que son but décisif lors de la prolongation lui aurait quant même valu la troisième place dans notre podium. Dean Kukan a inscrit un but capital face à la Tchéquie, puisque cela permet à la Suisse d'avoir un chemin beaucoup moins compliqué pour la suite de la compétition. Mais la paire nouvellement formée avec Jonas Siegenthaler s'est qui plus est montrée très solide défensivement.

⭐ Philipp Kurashev (attaquant). L'ailier a une nouvelle fois été très remuant sur la première ligne. Après avoir constamment changé de coéquipier depuis le début de saison, le Bernois a-t-il trouvé sa place dans l'alignement avec Nico Hischier et Timo Meier? Ce qui ressemblait à une solution de secours pourrait bien être la trouvaille de cette rencontre face à la République tchèque?

