En battant la Tchéquie, la Suisse s'évite bien des ennuis

Le but de Dean Kukan pour offrir la victoire face à la Tchéquie (4-3 ap) permet à la Suisse de s'éviter de nombreux obstacles. Mardi, elle affrontera un adversaire bien plus abordable.

Grégory Beaud Journaliste Blick

La prolongation entre la Suisse et la République tchèque était d'une importance capitale pour la suite de la compétition. Oui, ce point supplémentaire changerait tout pour quiconque allait marquer. En effet, l'équipe gagnante allait terminer deuxième de son groupe et éviter un champ de mines pour la suite de la compétition.

Et la pièce est tombée du bon côté pour la Suisse. Pourquoi cela change-t-il à ce point la destinée des Helvètes? Car après la phase de poules, les douze équipes participantes à ce tournoi olympique sont classées avec les critères suivants:

1. Classement du groupe

2. Nombre de points

3. Différence de buts

4. Buts marqués

5. Classement IIHF

En terminant deuxième avec cinq points, la Suisse passe en effet devant la Suède, troisième de son groupe malgré ses six points au compteur en vertu du critère No 1. Pour l'heure, le classement final des Helvètes n'est pas encore connu. Mais ils seront cinquièmes ou sixièmes de cette première phrase. Qu'est-ce que cela signifie?

Le 5e affrontera la 12e équipe de cette première phase et le 6e la 11e. L'Italie est assurée de terminer à une de ces deux places. Et il faudrait une sacrée performance de la France contre le Canada (16h40) pour éviter un de ses rangs aux Français. En fin d'après-midi, il ne sera toutefois pas encore possible d'être à 100% certain de l'identité de l'adversaire. Mais il faudrait un retournement de situation improbable pour que le Danemark termine à l'une des deux dernières places.

Mais outre un huitième de finale moins compliqué, c'est aussi (et presque surtout) pour la suite de la compétition que cela change tout. En perdant contre la Tchéquie, la Suisse aurait été dans la partie «canadienne» du tableau ou de celle des États-Unis. À l'inverse et grâce à ce succès, un duel face à la Slovaquie n'est désormais pas inenvisageable.

Bref, même s'il reste quelques inconnues, cette victoire, même arrachée en prolongation, change tout pour cette équipe de Suisse.