Médaillé de bronze lors des derniers Jeux olympiques de la jeunesse, Alan Bornet est un futur talent du ski freestyle. Si les JO auront lieu en Suisse en 2038, le Valaisan espère bien être de la partie.

Matthias Davet Journaliste Blick

Début 2038, Alan Bornet sera sur le point de fêter ses 31 ans. Autant dire que toute une carrière le sépare d'éventuels Jeux olympiques en Suisse. «J'avoue ne pas réussir à vraiment me projeter, se marre celui qui n'a encore que 18 ans. Après, ce restera sûrement au fond de la tête et ça pourrait bien être une source de motivation.»

Ce lundi, le comité de «Switzerland 2038» a posé les premières pierres de la Suisse en tant que pays organisateur des JO. Frédéric Favre et ses acolytes ont présenté le projet pour la fin de la prochaine décennie. «La Suisse ne peut pas être battue mais elle peut perdre», a détaillé l'ancien politicien valaisan. Le plan est sur la bonne voie, et le pays peut se réjouir.

Fan de Saint-Moritz

Surtout les générations futures. Comme celle, un peu, d'Alan Bornet. Mais si le spécialiste de ski freestyle sera à ce moment-là plutôt vers la fin de sa carrière. «Dans mon sport, peu d'athlètes arrivent jusqu'à 30 ans, sait le Valaisan. Mais si je vais encore bien physiquement, je ne vais pas arrêter à 28 ans. Je tire avec plaisir deux saisons de plus, car ce n'est pas deux fois dans une vie qu'on peut vivre des Jeux chez nous.»

Dans la voix du jeune skieur, on sent un peu d'excitation à l'idée d'évoquer des JO sur la neige suisse. «Ce serait incroyable de vivre ça à la maison, s'exclame-t-il. Toute la famille et tous les proches pourraient y assister. Déjà qu'en Coupe du monde, c'est fou de pouvoir participer à des compétitions…» Les Jeux olympiques seraient d'une autre ampleur.

Selon le plan A de «Switzerland 2038», les épreuves de ski freestyle auront lieu à Saint-Moritz. Une bonne nouvelle pour Alan Bornet. «Je suis fan de cette station, sourit-il au bout du fil. Et ce même si sportivement, ce n'a pas toujours été une bonne expérience là-bas, avec une blessure aux vertèbres qui m'a empêché de bien performer.» D'ici là, il aura toutefois le temps de créer de magnifiques sportives dans la station grisonne.

Déjà une expérience olympique

Car le Saviésan a prouvé l'année dernière qu'il avait du talent. Aux Jeux olympiques de la jeunesse de Gangwon, en Corée du Sud, il a décroché une magnifique troisième place en half-pipe. «Je n'oublierai jamais ce moment, souffle-t-il. C'était une expérience incroyable, qui s'est terminée avec cette médaille de bronze inattendue.» Avec ses récentes performances, Alan Bornet s'est même ouvert les portes de la Coupe du monde de ski freestyle.

De quoi, forcément, le faire rêver de Jeux à Milan/Cortina au mois de février. À l'heure actuelle, l'espoir existe encore pour le jeune athlète de 18 ans. «Je n'ai aucune information de plus que tout le monde mais je suis en tout cas prêt pour la suite de cette saison, que ce soit aux JO ou en Coupe d'Europe.»

Dans un monde idéal et parfait pour lui, la Suisse en 2038 pourrait être la quatrième et dernière étape d'une incroyable carrière olympique. Cerise sur le gâteau, trois de ces compétitions pourraient avoir lieu à côté de la maison (Milan/Cortina 2026, Alpes françaises 2030 et Suisse 2038). «Ce serait une chance assez folle, admet-il. Mes proches pourraient venir m'encourager à chaque fois. Et terminer ma carrière avec des Jeux à Saint-Moritz, ce serait la fin parfaite.» Le rendez-vous est pris, dans douze ans.