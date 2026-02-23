Grégory Beaud Journaliste Blick

Pour la deuxième fois en deux ans, les États-Unis ont remporté un titre majeur. Après la victoire en mai dernier à Stockholm lors du Mondial, les Américains ont cette fois-ci décroché l’or olympique. Il y a plusieurs dénominateurs communs entre ces deux sacres. Tout d’abord, les deux ont été remportés lors d’une prolongation en mort subite à 3 contre 3 (quelle ignominie). Et puis Tage Thompson est l’un des joueurs à avoir remporté les deux titres.

Il n’est pas le seul, mais l’attaquant des Buffalo Sabres est celui qui avait crucifié la Suisse lors de la défaite en Suède d’un tir ultra-précis dont il a le secret. Questionné par nos soins s’il avait pensé à ce moment durant la finale olympique, il avoue avec un petit sourire que c’est le cas. «Durant la pause de 18 minutes avant le début de la prolongation, je me suis remémoré ce but. Marquer dans une finale, ce sont des moments dont tous les joueurs rêvent. Moi je peux m’accrocher à un souvenir précis. Et j’aurais bien aimé être le héros contre le Canada en prolongation pour une médaille d’or. À cet instant, c’est difficile de ne pas y penser.»

«On savait qu’on était la meilleure équipe»

Cette fois-ci, ce n’est toutefois pas Tage Thompson qui a été le héros. «Oui, j’ai été sympa, pouffe-t-il. Comme j’avais déjà connu ça, j’ai laissé 'Hughsy' (ndlr Jack Hughes) y avoir droit à son tour (rires).» D’autant plus que le coéquipier de Nico Hischier aux New Jersey Devils n’était pas présent au printemps dernier en Scandinavie.

Le Bison des Sabres (1m97 pour 100 kilos) était forcément tout sourire en zone mixte après la victoire. «Dès que tu as une chance de représenter ton équipe, c’est un immense honneur, précise-t-il. Je me sens terriblement chanceux d’avoir fait partie de cette incroyable équipe. Nous étions un groupe très confiant. Dès le début du tournoi, nous savions que nous étions la meilleure équipe dans ce tournoi et nous devions le prouver sur la glace.»

Il sait toutefois que cette finale aurait tout aussi bien pu (dû?) basculer de l’autre côté. «Le Canada est une équipe absolument incroyable et nous avons eu besoin que Holly (ndlr le gardien Connor Hellebuyck) nous tienne dans le match le plus longtemps possible avant le but de la victoire.» D’autant plus qu’il savait que la chance que ce soit à nouveau lui, le buteur décisif était mince: «Jack Hughes est fait pour de tels moments. Il aime la pression et avoir la lumière. C’est là qu’il brille le plus. Il veut tout le temps le puck sur la palette et il veut être celui qui fait les jeux décisifs durant un match. Ce soir il l’a fait.» Comme lui un soir de mai 2025 en Suède.