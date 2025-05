Une loterie qui décrédibilise toute une compétition

Désigner le vainqueur d’un Mondial sur une prolongation de 20 minutes à 3 contre 3 est aberrant, estime notre journaliste. Photo: DR

Grégory Beaud Journaliste Blick

Mettons tout de suite une chose au point avant d'aller plus loin. Ce papier aurait eu l'exacte même teneur si la Suisse avait gagné le titre mondial lors de cette prolongation aux allures de blague.

Car il faut dire les choses comme elles sont. Désigner le vainqueur d’un Mondial sur une prolongation de vingt minutes à 3 contre 3 est une aberration. Une insulte au hockey sur glace. Cela revient à disputer le tie-break d’une finale de Roland-Garros autour d’une table de ping-pong. Ce que la Suisse et les Etats-Unis ont vécu n’avait plus grand-chose à voir avec le sport qu’ils pratiquent depuis deux semaines.

A quel moment l’IIHF peut-elle penser que saboter ainsi la dramaturgie d’une finale est une bonne idée? Neuf matches, des heures de combat acharné… pour en arriver à ce qui ressemble davantage à un jeu de hasard qu’à une apothéose. Hallucinant d’y songer. Consternant de l’avoir mis en œuvre.

Et ne me lancez pas sur la prétendue «loterie» des tirs aux buts. En 2018, la Suisse avait perdu l’or au bout d’une séance cruelle, certes. Mais après une vraie prolongation. Une phase de jeu où les équipes avaient le temps pour faire la différence. Entre ça et une prolongation de 20 minutes (!) à 3 contre 3, je préfère encore les tirs aux buts. Car dans un face-à-face, au moins, les joueurs les plus doués ont une chance de briller. Ce n’est pas du vrai hockey, mais ce n’est pas un carnaval non plus.

Qu’on utilise ce format en National League un mardi soir de novembre, très bien. Evitons les matches à rallonge. Que l'on fasse en sorte de ne pas voir les prolongations s'éterniser jusqu'au bout de la nuit durant les play-off, je pense aussi que c'est une bonne idée. Mais en finale d’un championnat du monde? Non. L'IIHF serait bien inspirée de trouver autre chose qu'une loterie qui décrédibilise tout un tournoi.