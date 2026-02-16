«Mathilde Gremaud était contente de se sentir bien»

Quelle déception pour Mathilde Gremaud, qui a lourdement chuté lors des entraînements avant la finale du Big Air. Médaillée de bronze à Pékin, la Fribourgeoise a été hôspitalisée.

Matthias Davet Journaliste Blick

Stupeur à Livigno! Prétendante à la médaille, Mathilde Gremaud a lourdement chuté lors d'un saut d'entraînement. La Fribourgeoise a dû être évacuée, sous la crainte de ses proches. Heureusement, ceux-ci ont rapidement eu de ses nouvelles, à première vue rassurantes. La tête n'a pas été touchée lors de l'impact, mais la hanche oui.

Logiquement, la Gruérienne a été emmenée dans un hôpital pour un check-up complet et ne peut pas participer à la finale de Big Air. Une semaine après son titre en slopestyle, elle ne pourra pas en décrocher un deuxième dans le nord de l'Italie. Mais l'important était presque ailleurs pour son coach, Greg Tuscher, interviewé sous une incroyable tempête de neige, alors que le début de la compétition est en suspens.

Greg, explique-nous ce qu'il s'est passé?

Mathilde et Anouk (ndlr: Andraska, l'autre Suissesse en lice) ont toutes les deux chuté pendant les entraînements. Anouk a très probablement une blessure au poignet et Mathilde est allée faire un check-up pour son bassin. Ça n'a pas l'air grave. Elles vont faire des examens à l'hôpital ici à Livigno. Il ne faut pas trop se faire de soucis, mais c'était suffisant pour ne pas prendre le départ.

Qu'est-ce qu'elles ont fait concrètement?

Anouk a manqué un peu d'axe au lancement. Pour Mathilde, c'était sur une de ses figures. Elle a accroché le tremplin et elle a atterri trop court sur le bassin. La chute était très impressionnante, mais plus de peur que de mal. Je pense que ça va aller.

J'ai croisé les proches de Mathilde, qui m'ont dit qu'ils avaient eu très peur au moment de la chute. Toi aussi?

Oui, j'ai eu peur. J'ai eu un flashback de ce qui s'est passé à Steamboat avec un Norvégien qui s'en est très mal sorti, avec un pied paralysé. Donc j'ai vraiment eu très peur. Mais heureusement, elle est bien tombée. Il y a eu ce mouvement de catapulte, où le corps est parti un peu dans tous les sens. Et finalement, elle est assez bien retombée. Quand je l'ai vue après, elle discutait normalement, ça avait l'air d'aller. Elle a été amenée à l'hôpital. Je ne suis pas docteur, mais faire un check-up est la meilleure chose et je pense que ça va aller.

Tu as pu lui parler, quelles étaient ses sensations?

Elle était contente de se sentir bien. Bien sûr, elle était déçue d'avoir chuté, mais le plus important pour nous, c'était de savoir comment elle allait.

Et toi, dans quel état d'esprit tu es, avec deux athlètes touchées?

Je dirais plutôt déçu. Ce sont des erreurs techniques, pas une prise de risque excessive. Je suis surtout déçu pour elles. Pour Mathilde, on avait vraiment organisé un bon plan pour cette finale et elle avait de quoi montrer de très belles choses. Pour Anouk aussi, c'était extraordinaire qu'elle soit en finale, et je suis triste qu'elle n'ait pas pu montrer son ski à sa famille, à la Suisse. Terminer cette expérience olympique sur une blessure, c'est dommage.

Si la compétition est annulée ce lundi soir et reportée à une autre date, est-ce qu'elle pourrait participer?

Ça va dépendre de l'examen clinique et des tests qu'ils vont faire ce soir. S'ils confirment que tout est OK et que c'est reporté, alors oui, ça peut être une option. Après, la décision lui appartiendra. L'important, c'est qu'il n'y ait pas de blessure ou que ce ne soit rien de grave.