Mathilde Gremaud doit renoncer au Big Air!

Mauvaise nouvelle en provenance de Livigno: Mathilde Gremaud ne prendra pas part à la finale de la compétition de Big Air. La Gruérienne a chuté lors d'un saut d'essai et doit déclarer forfait.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Swiss Olympic a communiqué les forfaits d'Anouk Andraska et Mathilde Gremaud pour la finale de Big Air. L'instance précise que les deux skieuses ont chuté à l’entraînement et se sont blessées. La première nommée s’est blessée au poignet, tandis que la championn olympique de slopstyle est touchée à la hanche.

Une pareille mésaventure lui été déjà arrivée avant la finale du slopestyle. Elle avait toutefois pu tenir sa place... et remporter la médaille d'or.

