La championne olympique de descente a déjà cassé sa médaille

Championne olympique de descente, Breezy Johnson n'a pas pu profiter très longtemps de sa médaille autour du cou. Le métal s'est séparé du ruban lors de sa célébration.

En tant normal, Breezy Johnson aurait été célébré comme rarement aux États-Unis. L'Américaine est devenue championne olympique à Cortina ce dimanche et a décroché son deuxième majeur, après celui aux Mondiaux de Saalbach il y a un an.

Sauf que son succès a été éclipsé par la lourde chute de sa compatriote Lindsey Vonn. Après dix secondes de course, la superstar américaine a perdu la maîtrise lors d'un saut. Déjà touchée au genou à Crans-Montana, elle a ensuite été héliportée et son rêve olympique s'est achevé.

De son côté, Breezy Johnson a fêté comme il se doit son titre olympique, elle qui a terminé devant l'Allemande Emma Aicher et l'Italienne Sofia Goggia. Sauf que ses célébrations ont été un poil trop intenses. Au moment d'arriver à l'interview chez TNT Sport, elle n'avait autour du cou plus que le ruban qui accrochait sa médaille.

Cette dernière? Dans sa poche. Elle l'a sortie, avec une moue. «Pourquoi vous pensez qu'elle est là?», demande-t-elle, un peu frustrée, au journaliste en montrant sa poche. «C'est un style», a-t-elle au moins souri par après. Comme explication, la skieuse du Wyoming a lâché qu'elle sautait de joie au moment où le métal s'est détaché du ruban. «Bonne chance pour réparer ça», a lâché le journaliste pour conclure la séquence.