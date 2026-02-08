L'équipe américaine de vitesse est passée par toutes les émotions lors de la descente olympique. Après le chrono canon de Breezy Johnson qui lui a permis de décrocher l'or, Lindsey Vonn a lourdement chuté.

Blick Sport

Il y aura un goût amer lorsque Breezy Johnson va aller fêter son titre olympique en descente avec ses compatriotes. L'Américaine est passée en un coup de vent sur la piste de Cortina, ce qui lui a permis de décrocher l'or sur l'épreuve phare des Jeux.

Sauf que, quelques dossard plus tard, Lindsey Vonn s'est également élancée. Et après à peine dix secondes de course, son rêve olympique a pris fin. Sur un saut, la skieuse de 41 ans a lourdement chuté. Elle est restée de nombreuses minutes au sol, criant de douleur, avant d'être héliportée. Un accident qui a fait se taire les fans présents dans la raquette d'arrivée, inquiets pour la superstar.

Ainsi, Breezy Johnson avait de la peine à totalement se réjouir pour sa victoire, alors qu'elle avait dominé une grande partie de la concurrence. Seule la jeune Allemande Emma Aicher s'est rapprochée de la championne du monde en titre, mais elle a finalement échoué à quatre centièmes. Le podium olympique est complété par l'Italienne Sofia Goggia. Un peu plus en retrait, la Transalpine a concédé 59 centièmes à Breezy Johnson.

Les Suissesses larguées

Du côté des Suissesses, c'était la soupe à la grimace. Au moment où Corinne Suter, la dernière d'entre elles, a franchi la ligne, elles pointaient aux quatre derniers rangs. Même la désormais ancienne championne olympique de descente n'a pas pu s'approcher de l'Américaine. Partie avec le dossard No 1, la Valaisanne Malorie Blanc a, de son côté, perdu le plus de temps, avec 2"67.

La fin de course a également été marquée par la chute de l'Andoranne Cande Moreno, également héliportée.