Chute de Lindsey Vonn: le premier diagnostic ne rassure pas

Quel est l'état de la star du ski américain Lindsey Vonn après sa chute lors de la descente olympique? L'entraîneur de vitesse américain Alex Hödlmoser a donné un premier diagnostic à la SRF : «Nous avons encore très peu d'informations. Apparemment, il devrait y avoir une fracture dans le bas de la jambe. Mais nous ne savons encore absolument rien de précis. Elle est encore en train d'être examinée».

On ignore encore si elle subira des examens complémentaires en Italie ou si elle sera transférée dans un autre hôpital. «La décision de la prendre en charge ici, de la transférer en Autriche ou ailleurs dépendra de la gravité de ses blessures», a expliqué l’Autrichien, visiblement ému.

Comme l'explique l'Autrichien, l'émotion est à son comble après la victoire de Breezy Johnson et sa médaille d'or. « On est content pour la médaille d'or, mais forcément, on s'inquiète beaucoup pour Lindsey.»

À 41 ans, Lindsay Vonn était devenue la première quadragénaire à participer à une descente olympique. L'Américaine, qui s'était récemment blessée à Crans-Montana, était présente malgré un ligament croisé antérieur du genou gauche totalement rompu. À Cortina, elle n'a skié que dix secondes avant de tomber et de mettre fin à son rêve olympique.