Mathilde Gremaud est devenue «beaucoup plus forte mentalement»

Mathilde Gremaud vit entre Innsbruck et la Berra et partage sa vie avec la championne du monde de VTT Valentina Höll. Avec les Jeux, elle parle à Blick de ses entraînements, de sa force mentale et de ses perspectives en dehors des pistes.

Joël Hahn

Après des années passées sur la route, Mathilde Gremaud s'est créé un deuxième foyer. La Gruérienne s'est installée en Autriche. «J'ai un domicile en Suisse et un autre à Innsbruck. C'est génial, super calme, et on peut tout faire: du sport, des montagnes, des bonnes personnes», explique la skieuse freestyle à Blick.

En Autriche, elle apprécie le mélange entre la montagne et le fait que ce soit une métropole du sport de haut niveau: «J'ai rapidement fait connaissance avec des gens, il y a beaucoup de sportifs et de sportives. Cela fait du bien d'avoir quelque chose à soi.»

Dans la vie privée aussi, tout va bien. Mathilde Gremaud est en couple avec la championne du monde autrichienne de VTT Valentina Höll. Toutes deux partagent la passion de la vitesse: l'une à ski, l'autre à vélo. «J'ai assisté à ses courses en automne pendant les championnats du monde en Valais, je ne pouvais pas manquer ça. Nous nous inspirons mutuellement», sourit la Fribourgeoise. Un couple qui réussit: Valentina Höll a remporté son quatrième titre de championne du monde de descente d'affilée, tandis que Mathilde Gremaud est championne olympique, championne du monde, championne du classement général de la Coupe du monde et, il y a quelques jours, elle a une nouvelle fois remporté les prestigieux X-Games.

Entre liberté et concentration

Maintenant, place aux Jeux olympiques. «Je m'y prépare, mais je ne veux pas me rendre folle, souligne-t-elle. J'ai l'or en slopestyle, mais il me manque encore le titre en big air. C'est clairement un objectif. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est de trouver mon flow et de skier librement.»

La pression, elle la ressent moins de l'extérieur que d'elle-même. «Il est plus facile de faire abstraction de la pression extérieure que de la pression interne. C'est moi qui me pousse le plus, personne ne me force à faire de la compétition, c'est ce que je veux moi-même.»

Après des phases difficiles les années précédentes, où elle est tombée dans un trou mental après la saison, elle semble aujourd'hui plus solide mentalement. «J'ai appris à mieux gérer ces changements, s'exclame la Fribourgeoise. C'est un processus, mais je suis devenue beaucoup plus forte mentalement.»

Moins que Marco Odermatt

Sur le plan financier, la multiple championne du monde s'est établie depuis longtemps. Même si elle reste modeste, elle sait qu'elle fait partie de l'élite mondiale en freestyle, tant sur le plan sportif qu'économique. «Je peux dire avec fierté que je gagne bien ma vie. Mais il est clair qu'il y a toujours des différences entre les hommes et les femmes», souffle Mathilde Gremaud. Ses revenus proviennent de prix, de primes et de contrats de sponsoring lucratifs, même si elle n'en fait pas elle-même grand cas.

Alors que des collègues comme Andri Ragettli concluent de gros deals avec les réseaux sociaux et les sponsors, même en dehors des pistes, elle préfère rester en arrière-plan: «Il fait extrêmement de business, avec Youtube et les réseaux sociaux. Moi, j'investis mon temps dans d'autres choses.»

Elle voit également des différences en termes d'attention – par exemple avec la star du ski Marco Odermatt: «Chez lui, une victoire en Coupe du monde est presque plus importante médiatiquement qu'une médaille olympique pour moi. Son sport est beaucoup plus présent, l'attention est énorme. Après les JO, beaucoup de choses retombent chez nous, ce n'est pas facile. Mais on apprend à s'en sortir.» C'est la troisième fois qu'elle participe à des Jeux d'hiver.

Elle connaît bien les hauts et les bas: «En 2018, j'étais tout simplement morte de fatigue après les Jeux. Après Pékin 2022, deux médailles, un énorme battage médiatique et le trou est revenu. Mais on apprend à s'en sortir. Aujourd'hui, j'arrive mieux à faire la part des choses.»

«C'est génial de travailler avec elle»

Que doit-elle déballer pour obtenir une quatrième (et cinquième) médaille? «Je veux continuer à améliorer mon niveau – techniquement, mentalement, physiquement. Je veux être prête quand ça compte.» L'entraîneur Greg Tuscher ne tarit pas d'éloges sur elle: «C'est génial de travailler avec Mathilde – elle a son propre caractère, mais c'est ce qui rend notre collaboration si forte. Il y a une harmonie.»

Et où se sent-elle le mieux actuellement? Sur les pistes, à Innsbruck ou chez elle à La Berra? Elle rit: «Peut-être quelque part entre les deux. Tant que je peux sauter, je suis heureuse.»