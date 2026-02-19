Un nouveau sport pour oublier la défaite

Au lendemain de la cruelle défaite en hockey face à la Finlande en hockey, il faut enchaîner. La Suisse peut se rattraper, avec de belles chances de médailles en ce jeudi 19 février.

Matthias Davet Journaliste Blick

Bonjour,

J'ai mal dormi. Il faut dire que la défaite de la Suisse face à la Finlande en hockey sur glace va me hanter quelque temps. Mener 2-0 à 6 minutes de la fin et finir pomme, c'est embêtant. Clairement, je vais me souvenir du lieu où j'étais pour le regarder (lire dans la section «Les coulisses des JO»).

L'avantage, aux Jeux, c'est qu'on a pas le temps de tergiverser. Pendant que Damien Riat, Nico Hischier et leurs coéquipiers vont faire leurs valises pour rentrer en Suisse ou outre-Atlantique, je serai de nouveau en bas des pistes à Bormio.

Le ski alpin, c'est fini, mais rajouter quatre lettres et vous avez une toute nouvelle discipline. Le ski alpinisme fait son apparition aux JO. Un sport qui fait débat auprès des athlètes puisque le modus sélectionné – le sprint – ne représente pas forcément au mieux ce qu'ils font à longueur d'années.

Toujours est-il que j'aime bien la nouveauté et que je me suis réjouis de découvrir cela. En plus, paraît que la Suisse a des chances de médailles. Si ça, ce n'est pas la cerise sur le gâteau?

Bonne lecture.

1 Les principaux rendez-vous du jour

CURLING

9h05 Tournoi masculin Round Robin, Italie - Suisse

14h00 Tournoi féminin Round Robin, Suisse - États-Unis

19h05 Tournoi masculin, demi-finale (avec la Suisse)

SKI ALPINISME

9h50 Sprint femmes, qualifications (Fatton, Ulrich)

10h30 Sprint hommes, qualifications (Kistler, Lietha)

12h55 Sprint femmes, demi-finale

13h25 Sprint hommes, demi-finale

13h55 Sprint femmes, finale 🏅

14h15 Sprint hommes, finale 🏅

SKI FREESTYLE

10h30 Halfpipe hommes, qualifications (Briguet)

11h00 Aerials hommes, qualifications (Roth, Werner)

14h00 Aerials hommes, finale 🏅

HOCKEY SUR GLACE

14h40 Tournoi féminin, match pour le bronze, Suisse - Suède

PATINAGE ARTISTIQUE

19h00 Libre femmes (Kaiser, Repond)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le(s) Suisse(s)

Team Schwaller (curling) Impitoyable jusqu'à présent avec ses adversaires, le quatuor suisse a une belle occasion de s'assurer une médaille. S'ils vont commencer avec un «échauffement» face à l'Italie le matin, ils vont disputer la demi-finale le soir même. Une victoire et le Team Schwaller serait certain de décrocher l'or ou l'argent.

La Suissesse

Andrea Brändli (hockey sur glace) Si la Suisse va disputer un match pour la médaille de bronze, elle le doit en grande partie à sa gardienne. La portière de Frölunda a réalisé de magnifiques performances lors de ses derniers matches et possède un très joli 94,9% d'arrêts en moyenne dans ce tournoi olympique. Seul une nouvelle belle prestation de sa part pourrait permettre à la Suisse de battre la Suède ce jeudi après-midi.

3 La performance suisse de la veille

La 11e médaille pour la Suisse est tombée sur le coup des midis ce mercredi. Nadine Fähndrich a réalisé un incroyable dernier relais lors du sprint par équipes en ski de fond et a permis au duo de décrocher l'argent. Mais il ne faut pas oublier Nadja Kälin qui ne s'est pas fait larguer lors de ses trois relais. Cette médaille lui revient tout autant.

4 La performance suisse de la veille (bis)

Argentées, les Suissesses l'ont bien été ce mercredi. Quelques minutes après les fondeuses, Camille Rast s'est illustrée lors du slalom. Un peu chanceuse puisque Lena Dürr a enfourché après un piquet, la Valaisanne mérite tout de même sa médaille d'argent, tant elle a été régulière sur les deux manches. Ce n'était par contre pas suffisant pour battre la reine Mikaela Shiffrin.

5 L'image de la veille

Et si, on avait pas là, le plus bel athlète de ces Jeux. En tout cas, de loin le plus beau fondeur.

6 Le chiffre du jour

6. Comme le nombre de joueurs tchèques présents sur la glace lors de la… célébration du 3-2 face au Canada. Il semblerait que les arbitres aient manqué un joli surnombre. Heureusement, «le jeu est juste» (comme l'aiment à répéter de nombreux acteurs du hockey sur glace) et, au final, les Canadiens se sont imposés.

7 L'histoire du jour

Le plus Belge des Valaisans ou le plus Valaisan des Belges. C'est ainsi que beaucoup présentent Maximilien Drion, skieur alpiniste. Celui qui réside une grande partie de l'année à Vercorin va faire partie des pionniers de ce sport, alors qu'il représente une nation où les montagnes ne sont pas très hautes. On l'a rencontré avant qu'il se rende à Bormio.

8 Les coulisses des JO

Je vous parlais plus haut de ce Suisse - Finlande. Au moins, il a eu l'avantage de réunir quelques personnes dans ce bar de Bormio où j'étais. Comme le hockey est aussi important que le concours de mangeurs de hot-dogs pour les Italiens, le quart n'était pas diffusé sur un des 17 écrans du lieu. Au moins, de l'avoir mis sur notre ordinateur nous a permis, à mes confrères et moi, de sympathiser avec un fan à la casquette du HC Davos. La seule belle image de notre soirée.

