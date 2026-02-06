La folle histoire olympique de deux Italo-Suissesses

Nées et élevées en Suisse, Elena Mathis et Simona de Silvestro vivront leurs premiers Jeux sous les couleurs italiennes. Deux trajectoires différentes, un même rêve olympique.

Matthias Dubach et Thomas Meier

L’Italie envoie 93 femmes aux Jeux olympiques d’hiver. Blick en rencontre deux en amont, à Zurich. La curleuse Elena Mathis et la pilote de bob Simona de Silvestro n’ont pas seulement la glace en commun. Toutes deux sont nées en Suisse, y ont grandi et y vivent encore aujourd’hui. Elles possèdent également la double nationalité et s’apprêtent à disputer leurs premiers Jeux olympiques sous les couleurs de l’Italie.

Les deux Suissesses vivent leur rêve olympique en italien. Elles ne se connaissaient pas avant cette rencontre. Mais lorsqu’Elena Mathis s’installe devant un lait chocolaté froid et Simona de Silvestro devant un café, la curiosité est immédiate: chacune veut en savoir plus sur la vie de l’autre.

Des racines familiales qui ouvrent une opportunité unique

Toutes deux sont d’origine italienne depuis trois générations. Dans les deux cas, les grands-parents sont venus travailler en Suisse. Elles ont grandi dans un environnement bilingue. Chez Elena Mathis, les racines italiennes viennent de sa mère; chez Simona de Silvestro, de son père. Et sur le plan sportif, toutes deux ont découvert récemment qu’un engagement pour l’Italie pouvait leur ouvrir la voie vers le rêve olympique.

Commençons par Simona de Silvestro. Pour la Zurichoise, qui a grandi en Suisse romande et vit aujourd’hui dans le canton d’Uri, le changement de nationalité n’est pas l’élément central, mais bien un changement de discipline pour le moins singulier.

«Quand je t’ai cherchée sur Google, je n’ai vu que des voitures de course», lance Elena Mathis en riant. Pilote automobile de formation, Simona de Silvestro a construit sa carrière au volant, notamment comme pilote d’essai pour l’écurie de Formule 1 Sauber. Elle a aussi roulé sur les circuits ovales américains à près de 380 km/h, notamment lors de la tristement célèbre Indy 500. «Mais depuis mon enfance, je suivais les Jeux olympiques et je me disais toujours qu’y participer serait incroyablement cool», explique-t-elle. À plus de 30 ans, elle découvre un jour le bobsleigh. «C’est ce qui se rapprochait le plus de la course automobile. À mon âge, j’ai dû énormément m’investir pour y parvenir.»

L’Italie, ancrée dans leur histoire

Les premiers essais de bobsleigh de Simona de Silvestro se font avec la relève suisse, avant que l’Italie n’apparaisse comme une option. «C’était un choix du cœur.» La famille de son père est originaire de la région de Cortina. De plus, une place de départ était encore disponible en bobsleigh féminin lorsqu’elle s’est manifestée. En seulement trois ans, elle passe de l’asphalte à la glace olympique. Un projet un peu fou, mais qui fonctionne.

Pour Elena Mathis, le parcours est presque aussi fluide. En 2023, lorsque la hiérarchie du curling féminin suisse est bouleversée par plusieurs changements au sein des meilleures équipes, elle choisit de représenter un autre pays. Elle intègre immédiatement l’équipe de la skip numéro un italienne, Stefania Constantini. «J’ai été engagée directement, car ils voulaient me tester», explique Elena Mathis. «J’ai ainsi pu faire mes preuves et trouver rapidement ma place dans l’équipe.»

L’intégration se déroule bien pour les deux athlètes. Parce que l’Italie a toujours fait partie de leur vie. Elena Mathis passait chaque été ses vacances chez des proches dans le sud du pays et fréquentait, enfant, l’école italienne une fois par semaine («à l’époque, j’aurais préféré jouer dehors, aujourd’hui j’en suis reconnaissante»). Enfant et adolescente, Simona de Silvestro a, elle aussi, très souvent fait du karting en Italie.

Vendredi, Elena Mathis et Simona de Silvestro défileront toutes deux en bleu lors de la cérémonie d’ouverture des Jeux à Cortina.