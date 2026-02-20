La sélection des pousseurs pour les bobs suisses aux Jeux olympiques olympiques a suscité la polémique. Enrico Güntert, le plus rapide en test de performance, n'a pas été nommé. D'autres candidats ont déposé un recours, en vain.

Matthias Dubach

Lorsque les bobs à quatre dévaleront la piste olympique ce week-end, un chapitre qui a fait couler beaucoup d'encre en coulisses ces dernières semaines se terminera… de manière provisoire. Certes, le fait que trois équipes masculines suisses se soient qualifiées a été un point fort. Mais la sélection des onze pousseurs (trois par équipe plus deux remplaçants) pour les pilotes Michael Vogt, Cédric Follador et Timo Rohner a suscité tant de colère que des recours ont même été déposés auprès de la fédération.

D'où vient cette querelle? Swiss Sliding a redistribué les pousseurs entre les équipes. L'idée est claire: la fédération veut les pousseurs les plus rapides dans le bob le plus rapide pour avoir de meilleures chances de médaille. Un test de performance réalisé le 28 décembre, au cours duquel les athlètes se sont affrontés sur une installation, a été déterminant pour l'ordre des pousseurs. On a dit que les athlètes qui réussiraient le mieux obtiendraient un billet pour les Jeux olympiques.

Le classement a été poussé à l'absurde

Mais le classement de cette journée de référence a rapidement été tourné en dérision. L'athlète Enrico Güntert a brillé en étant clairement le plus rapide, mais il n'a pas été sélectionné. «Je suis encore extrêmement déçu», confie-t-il à Blick. Le Schaffhousois ne veut pas s'exprimer dans les détails. Il laisse seulement entendre que pour lui, aucun principe de performance n'était reconnaissable.

Les pousseurs expérimentés en Coupe du monde Dominik Schläpfer et Nicola Mariani sont tout aussi déçus. Leurs recours pour non-sélection ont été rejetés. «Pour moi, tout le processus n'était pas transparent, avoue le premier nommé Pour certains, le test de performance a été déterminant, pour d'autres, certaines autres raisons ont soudain été avancées.» Et son coéquipier Nicola Mariani? Il fait partie de l'équipage permanent du pilote Cédric Follador depuis des années, mais pour les Jeux olympiques, la fédération a rempli son bob avec du nouveau personnel. «Si les équipes nouvellement constituées étaient plus rapides, je n'aurais aucun problème à être mis de côté. Mais ce n'est pas le cas», peste-t-il.

En effet, les engins suisses ne sont pas soudainement devenus des fusées lorsque les équipes nouvellement constituées ont pris la route pour la première fois lors des courses de Coupe du monde en janvier. Lors de l'épreuve olympique à 2, les temps de départ de Suisse 2 et Suisse 3 étaient même faibles.

À chaque argument, un contre-argument

Chez Swiss Sliding, on souligne que la commission de sélection, composée de sept membres, a pris le test de performance après Noël comme référence. «Il a été clairement communiqué à toutes les équipes dans le concept de sélection que ce jour était décisif. Et aussi quels critères supplémentaires entrent en ligne de compte», explique la responsable sportive de Swiss Sliding, Marina Gilardoni. Ces autres critères sont des souhaits de pilotes ou se basent sur qui s'harmonise avec qui en bob à quatre.

Il semble donc qu'il y ait eu un contre-argument pour chaque argument. Mais il est difficile de comprendre de l'extérieur pourquoi, à la fin des tests de performance, seul Tim Annen, le dixième meilleur pousseur à 2, a pris le départ de cette discipline olympique. Alors qu'Enrico Güntert, le plus rapide le jour du test, est resté à la maison. La raison officielle est qu'il est certes rapide, mais qu'en tant que débutant, il a besoin de plus de pratique en bob à quatre.

Le fait que deux des onze candidats aux JO aient des liens privés avec des membres de la commission de sélection n'a pas forcément contribué à la détente. «Ces personnes se sont à chaque fois récusées, la procédure avait été convenue avec Swiss Olympic», appuie Marina Gilardoni.

Après ces semaines compliquées, la fédération semble toutefois se rendre compte que la procédure suivie avant Cortina ne devrait pas être exemplaire pour l'avenir. «Il faut une analyse. Nous sommes prêts à nous remettre en question», nous communique-t-on du côté de Swiss Sliding.

Pour Enrico Güntert, Dominik Schläpfer et Nicola Mariani, ces déclarations arrivent sans doute trop tard: selon nos informations, tous trois vont tourner le dos à la piste de bobsleigh.