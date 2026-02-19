Les hockeyeuses suisses l'ont fait! Elles ont décroché la médaille de bronze olympique. Une performance «incroyable», d'après les premières réactions. Ce alors que l'avenir de l'entraîneur Colin Muller est en suspend.

Marcel Allemann et Nicole Vandenbrouck

Lara Stalder, capitaine de l'équipe de Suisse féminine de hockey rayonne devant la caméra de la SRF, juste après avoir décroché le bronze olympique. Mais l’émotion la submerge: «Je n’arrive pas à trouver les mots. Tout est allé si vite, ce fut un combat acharné. Lorsque nous avons encaissé le but, nous sommes restées calmes et avons réussi à égaliser. Ensuite, chaque occasion aurait pu être la dernière, comme en prolongation.»

Lara Stalder a vécu l’instant libérateur – à 51 secondes de la fin de la prolongation, lorsque Alina Müller a inscrit le but du 3-2 — d’une manière toute particulière: «Je n’ai même pas vu qui a marqué. Nous avons simplement sauté sur la glace. C’est incroyable, nous l’avons fait!»

Lara Stalder et Alina Müller déjà présentes en 2014

Alina Müller et Lara Stalder étaient les seules joueuses à avoir déjà participé à la conquête du bronze en 2014, à Sotchi. Les Suédoises avaient alors été battues 4-3 au terme d'un match tout aussi dramatique. Lara Stalder avait alors 19 ans, Alina Müller 15. «Je ne sais plus exactement ce que j’avais ressenti à l’époque, mais c’était aussi de véritables montagnes russes émotionnelles, avec des hauts et des bas. C’est incroyable», balbutie Stalder.

Contrairement à 2014, ses proches étaient présents dans le stade de Milan. «J’ai vu mon frère et ma mère à plusieurs reprises dans les tribunes. Ils m’ont aidée à garder les pieds sur terre, cela m’a permis de respirer un peu.»

Le dernier match de Muller ?

L’entraîneur de l’équipe nationale, Colin Muller, est lui aussi bouleversé et fier: «Bien sûr, nous avons constitué la bonne équipe. Mais je suis surtout heureux pour ces femmes. Nous y avons toutes cru et nous avons montré que nous pouvions battre une grande équipe.»

Ces dernières années, Colin Muller a permis à l’équipe féminine suisse de redevenir compétitive. Cette médaille représente à la fois une récompense et un point culminant. Mais ce match pour le bronze était-il son dernier? Des discussions seraient en cours avec la fédération, mais le technicien helvético-canadien déclare, les larmes aux yeux: «Après six ans, je pourrais partir avec une médaille olympique de bronze. C’est peut-être le moment. C’est peut-être mon dernier match.»

Le prochain tournoi de l’équipe nationale féminine n’est prévu qu’en novembre. Il n’est pas exclu qu’un changement d’entraîneur intervienne après cette saison, comme ce fut le cas chez les hommes (de Patrick Fischer à Jan Cadieux). Pour Colin Muller, il s’agit déjà de sa deuxième médaille lors d’un grand tournoi. En 2013, il avait remporté l’argent aux championnats du monde avec l’équipe masculine, en tant qu’assistant de Sean Simpson.