La billetterie bat son plein pour les prochains Jeux Olympiques, en Italie. Les organisateurs ont communiqué ce mercredi, à cent jours de l'évènement, un premier pointage des ventes.

Pas loin de deux tiers des billets pour les JO déjà vendus

Le comité d'organisation s'active à 100 jours du plus grand évènement sportif de l'année. Photo: AFP

Blick Sport

Quelque 850'000 billets sur un total de 1,4 million ont été vendus pour assister aux JO et aux Paralympiques de Milan Cortina (6-22 février et 6-15 mars 2026), ont indiqué les organisateurs mercredi, à cent jours du coup d'envoi des JO 2026.

«Nous sommes très contents du déroulement de notre campagne de vente de billets», a déclaré Andrea Varnier, le Directeur général du comité d'organisation Milano-Cortina 2026.

Certaines compétitions sont déjà complètes

«Nous avons vendu plus de 850'000 billets et il n'y a plus de billets pour beaucoup de compétitions. Ce chiffre est supérieur à nos projections à ce stade des ventes», a-t-il poursuivi.

Pour celles et ceux qui n'auraient pas encore réservé leur sésame, il est encore possible. «Nous allons entrer dans la dernière phase de vente, on sait que l'hiver précédant les JO, et particulièrement la période des cent derniers jours, est décisive pour atteindre nos objectifs de vente.»