L'équipe féminine américaine de hockey sur glace, championne olympique, a décliné l'invitation de Donald Trump. Elle cite des obligations scolaires et professionnelles pour justifier sa décision.

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe féminine américaine, championne olympique la semaine dernière, a décliné une invitation de Donald Trump à assister à son discours sur l'état de l'Union mardi soir. Le président avait dit sur le ton de la plaisanterie qu'il serait «destitué» s'il ne les invitait pas.

«Nous sommes sincèrement reconnaissants de l'invitation adressée à notre équipe féminine américaine de hockey sur glace, médaillée d'or, et nous apprécions profondément la reconnaissance de leur performance exceptionnelle», a déclaré un porte-parole de USA Hockey cité par les médias américains. Mais, a-t-il ajouté «en raison du calendrier et des engagements scolaires et professionnels déjà prévus après les Jeux, les athlètes ne pourront pas y participer».

Et pour l'équipe masculine?

L'équipe masculine américaine, également médaillée d'or à Milan, a reçu une invitation pour le discours de Trump et pour une réception à la Maison Blanche mercredi. On ignore à ce stade si l'équipe masculine va honorer l'invitation.

Dimanche, lors d'un appel téléphonique retransmis sur les réseaux sociaux avec les joueurs de l'équipe masculine américaine, en présence du directeur du FBI, Kash Patel, Trump a déclaré: «Je dois vous dire qu'il va falloir faire venir l'équipe féminine, vous le savez bien». Il a ajouté qu'il serait «probablement destitué» s'il ne le faisait pas. Ces remarques ont provoqué des rires parmi ses auditeurs.