Deux patinoires et une équipe de hockey pour Milan

Milan envisage d'installer deux patinoires permanentes et une équipe de hockey de niveau international à l'issue des Jeux olympiques d'hiver. Le maire de la ville italienne et le président de la région Lombardie ont annoncé cela jeudi.

AFP Agence France-Presse

La patinoire temporaire qui accueille les matches de hockey sur glace féminin, dans le parc des expositions de Rho, devrait être réinstallée sur le même site dès le mois d'octobre 2026, a précisé le patron des lieux, Giovanni Bozzetti, lors d'une conférence de presse à Milan.

Une nouvelle équipe de hockey

L'idée est d'accueillir au plus vite une nouvelle équipe de hockey professionnelle qui puisse s'inscrire dans le championnat autrichien, a souligné le président de la fédération italienne des sports de glace, Andrea Gios. Deux clubs des Alpes italiennes participent déjà à cette compétition.

Des investisseurs «nord-américains proches du monde du hockey» sont déjà sur les rangs, tandis que le club de foot de l'AC Milan, sollicité, ne s'est pas montré intéressé, a précisé Andrea Gios. L'ancienne équipe de hockey de Milan, nommée HC Devils, avait connu une période de gloire au début des années 1990 sous l'impulsion de Silvio Berlusconi, avant d'être dissoute.

Par ailleurs, un lieu pour une grande patinoire permanente à Milan, pouvant accueillir entre 3000 et 5000 personnes, devrait être proposé «dans les prochaines semaines», pour une construction «dans les trois prochaines années», soit d'ici 2029, a indiqué Giovanni Bozzetti.

Des concerts plutôt que du hockey

Même si elle accueille la plupart des épreuves de glace des Jeux, Milan n'avait plus de patinoire fixe depuis 2023. Le principal palais des glaces des Jeux olympiques et paralympiques, l'arène de Santagiulia, est lui aussi temporaire. Terminée juste à temps pour les premiers matches de hockey, la glace laissera la place à des concerts dès le mois de mai.

En parallèle, la mairie de Milan doit confirmer dans les prochains jours le choix d'un repreneur pour réhabiliter l'ancienne patinoire de l'Agorà, au sud-est de ville, plus petite et pensée pour un usage de loisirs, avec une ouverture envisagée en 2028. «Le succès des Jeux olympiques nous a renforcés» dans ces idées, a déclaré le maire de Milan Giuseppe Sala, se réjouissant de ces nouveaux partenariats public-privé.

«Installer une patinoire au Parc des expositions est la voie la plus logique parce qu'on a vu avec quelle rapidité les deux patinoires pour le hockey et le patinage de vitesse ont été installées, que tout le monde sait où est le Parc et qu'il est bien desservi», a souligné le maire.