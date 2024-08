«Je cours toujours avec des chaussettes léopards… pour aller plus vite»

Emma Van Camp va participer à ses premiers JO.

Matthias Davet Journaliste Blick

1 Si tu devais décrire ton parcours sportif en trois mots, lesquels choisirais-tu?

Sacrifice, passion et détermination. Je suis partie à Lausanne à 16 ans pour m'entraîner. C'est sans doute le plus grand sacrifice que j'ai fait, même s'il y en a aussi plus petits comme ne pas sortir avec des amis un soir. Mais je ne regrette pas. Pour l'instant, j'ai toujours la passion. Et j'arrive à chaque compétition avec la détermination de vouloir être en forme.

2 Quel est le premier souvenir que tu as de ton sport?

Mon premier entraînement au CA Sion. Je faisais l'école de cirque à ce moment. J'ai commencé à vraiment apprécier et découvrir avec mes frères.

3 Quel a été le moment le plus mémorable de ta carrière sportive jusqu'à présent?

J'en ai beaucoup. Si je dois en choisir un seul, c'est peut-être quand j'ai appris ma sélection aux JO. Si on parle de moments où j'ai couru, ce serait quand j'étais dans le programme principal d'Athletissima avec le relais U23. J'ai pu courir avec les grandes, avec mes idoles.

4 Quelle est ta première pensée quand tu te réveilles le matin avant une compétition?

Ça dépend. Quand je me réveille, je suis assez excitée – j'ai hâte d'être sur la piste. Parfois, je pense à un chrono que j'aimerais bien faire à cette course.

5 As-tu une superstition, un rituel ou une habitude bizarre avant une compétition?

J'en ai beaucoup (rires). Je mets toujours les mêmes chaussettes à mes courses, qui ont un motif léopard, comme ça je cours vite (rires). J'ai aussi le même t-shirt de Naples que j'ai reçu de mon copain et j'écris avant chaque course à mes parents et à mon copain – toujours le même message. Mais ça je vais le garder pour moi.

6 Quelle est la chose la plus étrange que tu vas mettre dans ta valise avant de partir pour les JO?

Je ne sais pas si je vais mettre quelque chose d'étrange. Je vais prendre mon doudou, qui est en forme de chien. Je l'ai depuis ma naissance… donc il a plus vraiment cette forme (rires). Mais il a mon odeur.

7 Si tu pouvais donner un conseil à un jeune athlète qui rêve de participer aux Jeux olympiques, quel serait-il?

Il faut croire en ses rêves et tout donner pour réussir.

8 Quel est ton endroit préféré dans ton canton et pourquoi?

Depuis que je suis partie à Lausanne, je dirais que c'est Lens, où habite toujours ma famille. Et sinon Martigny, là où mon copain habite.

9 Si tu pouvais participer à une épreuve complètement différente de la tienne aux Jeux olympiques, laquelle choisirais-tu et pourquoi?

Un sport que j'ai en tête, c'est le football. Ce n'est pas celui que j'apprécie le plus mais je ne suis pas mauvaise. Il y a des petits mouvements que j'arrive à faire. Et bon, tu dois courir assez rapidement. Je me débrouillerais pas si mal que ça je pense.

10 Quelle est la chose la plus surprenante que les gens ne savent pas sur toi?

J'ai un très très grand chien. C'est un dogue allemand du nom de Ummo. Oui, il fait peur, mais il est adorable et il ne va faire de mal à personne.