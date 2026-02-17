Après sa chute de lundi soir qui l'a contrainte à déclarer forfait pour le Big Air, Mathilde Gremaud a donné de ses nouvelles depuis l'hôpital. La Gruérienne estime avoir eu de la chance.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Lundi soir, Mathilde Gremaud a vécu une terrible désillusion lors de l'épreuve de Big Air à Livigno. La Gruérienne, championne olympique de slopestyle, avait une deuxième chance de médaille lors de ces Jeux olympiques. Mais une chute lors d'un saut d'essai l'a contrainte à jeter l'éponge. Son entraîneur s'était déjà montré rassurant lundi soir. Mardi matin, elle a donné de ses nouvelles par l'intermédiaire de Swiss Olympic.

Comment te sens-tu physiquement après ce qui s'est passé?

En ce moment, je me sens un peu courbaturée. J'ai mal un peu partout, surtout dans le bas du dos à droite où j'ai une contusion, un hématome sur le muscle. Toute la zone du bassin et du bas du dos est touchée. Mais ça va, je peux marcher. Je dois juste faire attention. Je dois aussi me préserver mentalement. Rien n'est cassé, donc ça va prendre un peu de temps pour revenir complètement, mais ce n'est rien de grave.

Et mentalement, justement, comment vis-tu la situation?

C'est comme ça… je ne peux plus rien faire maintenant, je dois simplement être patiente pour aller mieux. J'ai gagné une médaille d'or la semaine passée, donc au final, je me sens quand même bien. Je suis fit... Enfin, il n'y a surtout rien de sérieux, même si ça demandera un peu de temps.

Quand as-tu compris que participer à la finale ne serait pas possible?

Au moment de la chute, j'ai tout de suite su que ça ne jouerait pas pour la finale. C'est moi qui l'ai ressenti et décidé. Après, on m'a demandé si je voulais prendre le départ, mais j'ai dit que je n'avais aucune chance. Personne ne m'a interdit de partir, c'est vraiment moi qui ai dit dès le début que ce n'était ni réaliste ni possible.

Est-ce que le choc de l'accident a aussi joué un rôle?

Oui, je pense que même sans douleur, avec le choc du crash, je n'aurais pas été prête mentalement à repartir. Les douleurs n'étaient pas si intenses, ça faisait surtout mal en bougeant, mais mentalement, je n'étais pas prête.

Que retiens-tu de ces Jeux?

Ils ont été intenses, avec des hauts et des bas. Je n'ai jamais vécu des Jeux vraiment fluides comme ceux-ci. Cette fois, ma préparation l'était et j'étais prête. J'ai l'impression d'avoir encore appris quelque chose sur moi-même.

Qu'as-tu appris précisément?

J'ai senti que, même si je ne me suis pas forcée, il y avait un peu de pression. Mon plus grand objectif, c'était le slopestyle. Le Big Air, je savais que c'était un bonus, même si j'avais ce qu'il fallait pour gagner. Et j'ai réalisé que lorsque j'atteins déjà quelque chose d'aussi fort, j'ai de la peine à me remobiliser mentalement pour refaire encore mieux, même si j'en ai les capacités.

Est-ce quelque chose que tu veux et peux changer pour la suite?

Je pense que j'ai encore appris là-dessus. Peut-être que je dois changer quelque chose pour le futur ou simplement faire encore plus attention pour ne pas faire d'erreur ou pour éviter que quelque chose tourne mal. Je ne sais pas encore exactement comment gérer ça, mais je vais devoir y réfléchir.

Au final, que représentent ces Jeux pour toi?

Mon plus grand objectif était de défendre mon titre, et je l'ai fait. Donc je suis méga, méga, méga heureuse. Le slopestyle, pour moi, c'est la discipline reine de notre sport, et le gagner encore une fois, c'est très spécial. Je prends surtout le positif avec moi. C'est juste dommage que ça se termine comme ça, mais au final, ça reste un détail. L'essentiel, c'est que je vais bien.