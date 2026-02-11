Ce n'est pas une, ni deux, mais bien trois médailles d'or que Franjo von Allmen a remportées aux Jeux olympiques d'hiver 2026. La troisième, obtenue en super-G, revêt un caractère historique pour la Suisse, mais aussi pour le monde.

Cédric Heeb

Premier Suisse champion olympique de super-G

Le super-G est discipline olympique depuis 1988, mais aucun Suisse n'avait encore réussi à le remporter. Franjo von Allmen a réussi là où tous les grands noms du ski comme Didier Cuche, Didier Défago et Marco Odermatt n'ont pas (encore) réussi. Les précédents vainqueurs étaient Norvégiens (Kjetil Jansrud, Aksel Lund Svindal, Kjetil André Aamodt), Allemands (Markus Wasmeier), Autrichiens (Hermann Maier, Matthias Mayer) ou Français (Franck Piccard).

Premier skieur suisse à remporter trois médailles d'or

En remportant le combiné par équipes, le Bernois était déjà devenu le premier skieur suisse à remporter deux médailles d'or aux Jeux olympiques d'hiver. Il en a désormais trois et repousse un peu plus les limites.

Quatrième sportif suisse à remporter au moins trois médailles d'or

Toutes disciplines confondues, Franjo von Allmen n'est pas encore en tête, mais il fait désormais partie du top 5: Simon Ammann (saut à ski) et Dario Cologna (ski de fond) ont chacun quatre médailles d'or olympiques à leur actif. Vreni Schneider a également trois médailles d'or, mais aussi une d'argent et une de bronze, ce qui la place bien devant Franjo von Allmen. Le top cinq des meilleurs athlètes suisses aux Jeux olympiques est complété par Mathilde Gremaud, qui a remporté lundi sa deuxième médaille d'or et qui compte également une médaille d'argent et une médaille de bronze à son palmarès.

Quatrième skieur avec trois médailles d'or la même année

Jusqu'à présent, seuls deux skieurs ont réussi à remporter trois fois l'or lors des mêmes Jeux olympiques d'hiver. Toni Sailer a remporté la descente, le slalom géant et le slalom à Cortina d'Ampezzo en 1956, et Jean-Claude Killy l'a imité douze ans plus tard à Chamrousse. Chez les femmes, seule Janica Kostelic a réussi à décrocher l'or en slalom, en slalom géant et en combiné à Salt Lake City en 2002.

Premier Suisse à remporter trois fois l'or aux mêmes Jeux d'hiver

Il est donc logique qu'avant Franjo von Allmen, aucun sportif ou sportive d'hiver suisse n'ait remporté trois fois l'or la même année. Dans l'histoire des Jeux olympiques suisses (y compris les Jeux d'été), cela ne s'est produit qu'une seule fois: en 1900, le tireur Konrad Stäheli a remporté trois fois l'or à Paris.

Seuls vingt athlètes ont eu plus de succès en une année

Dans la liste des athlètes de sports d'hiver qui ont remporté le plus de médailles en une année, Franjo von Allmen se trouve désormais à la 21e place. Devant lui, on trouve par exemple les légendes du ski de fond Therese Johaug et Johannes Hösflot Klaebo ou les icônes du biathlon Darja Domartschewa et Martin Fourcade. En tête de ce classement trône le patineur de vitesse américain Eric Heiden, qui a remporté cinq fois l'or à Lake Placid en 1980.