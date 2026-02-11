«Franjo devrait aussi participer au géant olympique»

Après la descente et le combiné par équipes, Franjo von Allmen remporte également l'or en super-G. Un triplé historique qui suscite bon nombre de folles réactions.

Marcel W. Perren

Bormio, mercredi matin, 8h45. Depuis environ trois heures, Franjo von Allmen ne se sent pas au mieux. «J’ai un peu de mal à faire monter la tension. Je ressens aussi une certaine fatigue», confie le Bernois de l’Oberland à ses accompagnateurs. Mais lors de l’inspection de la piste, la confiance du colosse de 100 kilos originaire de Berne augmente sensiblement. «Je suis content que le froid ne se soit pas installé. La piste, plutôt molle, devrait me convenir.»

Au départ, il est clair qu’un petit dossard constitue un avantage. Avec le No 3, l’Américain Ryan Cochran-Siegle signe un temps de référence. Les concurrents échouent à le battre jusqu’au dossard No 7. Puis Franjo von Allmen s’élance du portillon de départ. À l’arrivée, il devance de 13 centièmes le fils de la championne olympique de slalom Barbara Cochran.

À ce moment-là pourtant, Franjo ne croit pas à la médaille d’or: «J’ai réussi une très bonne course jusqu’à l’entrée de la dernière section, mais ensuite j’ai vraiment tout gâché! Et comme les conditions sont assez faciles, il y aura encore quelques athlètes plus rapides que moi. Cela ne suffira donc pas pour une médaille.»

Le premier doublé olympique en vitesse

Mais après que l’espoir italien Giovanni Franzoni (à six dixièmes), son brillant coéquipier Marco Odermatt (à 28 centièmes) ont réalisé des temps plus lents et que le roi de la Stelvio Dominik Paris (sept victoires en Coupe du monde à Bormio) a chuté, il devient certain que von Allmen est le premier skieur alpin depuis Toni Sailer (1956) et Jean-Claude Killy (1968) à remporter trois médailles d’or lors des mêmes Jeux olympiques.

Et le charpentier de formation est le tout premier à réussir le doublé descente/super-G aux Jeux. En conséquence, des légendes comme l’ancien champion allemand Felix Neureuther (13 victoires en Coupe du monde) emploient des superlatifs: «Avec ce von Allmen extrêmement cool et incroyablement rapide, une nouvelle ère s’ouvre en ski alpin!»

Neureuther ajoute: «Si Franjo avait eu le dossard No 3 au lieu du No 7 sur cette piste molle, il aurait gagné avec une seconde d’avance. C’est tout simplement fou de voir à quel point il skie bien.»

«Franjo devrait faire le géant»

L’ancien entraîneur Osi Inglin (ancien coach de Mike von Grünigen et Didier Cuche, chef de la vitesse chez Swiss-Ski de 2011 à 2013) écrit à Blick : «Franjo devrait aussi participer au géant olympique samedi. Il le gagnerait probablement lui aussi.»

Franjo von Allmen rit franchement lorsqu’on lui soumet cette idée: «Je n’ai disputé qu’un seul géant de Coupe du monde dans ma carrière. Ce serait complètement déplacé de prendre le départ du géant olympique. Il faut laisser cela à ceux qui maîtrisent vraiment la discipline.»

Son entraîneur Reto Nydegger précise toutefois: «Franjo a des qualités pour le géant. Nous avons envisagé en novembre de l’aligner au géant de Beaver Creek. Mais l’idée a été abandonnée après sa chute à l’entraînement à Copper Mountain.» Reto Nydegger n’exclut pas qu’à l’avenir, son nouveau roi de la vitesse dispute ponctuellement des géants en Coupe du monde: «Nous allons y réfléchir attentivement. Cela doit simplement s’intégrer dans son programme de vitesse.»

Demande pour un don de sperme

Avant de devenir chef de la vitesse chez Swiss-Ski en 2019, Reto Nydegger a entraîné Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud et Aleksander Aamodt Kilde avec la Norvège. Voit-il des similitudes entre ces grands champions et le talent du Simmental? «Marco Odermatt ressemble beaucoup à Svindal, mais Franjo fonctionne très différemment.»

Il précise : «On sent que Franjo a grandi dans des circonstances différentes de celles de Marco ou d’Aksel. Il a été livré à lui-même assez tôt, il a connu l’école de la difficulté. Aujourd’hui, cela lui sert dans le sport de haut niveau.» Allusion au décès de son père alors qu’il avait 17 ans.

Comment Franjo von Allmen va-t-il fêter son triplé olympique? «Je vais aller fêter avec mes collègues aujourd’hui», explique le premier champion olympique suisse de super-G. Il reconnaît aussi: «J’ai peut-être un peu trop fêté ma victoire en descente. C’est pour cela que je ne me suis pas senti aussi bien lors du combiné par équipe. Heureusement, Tanguy Nef a transformé ma quatrième place en descente en médaille d’or grâce à son excellent slalom.»

Après ces journées dorées à Bormio, le cercle de ses fans s’agrandit naturellement. Une admiratrice lui a récemment envoyé un courriel avec une demande pour le moins insolite: elle lui a demandé un don de sperme. Réaction du triple champion olympique 2026: «Je prends ce genre de chose comme un compliment et avec humour. Mais je ne réaliserai évidemment pas le souhait de cette femme.»