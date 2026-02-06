Immense coup dur pour le Valaiso-Belge Maximilien Drion. Le spécialiste de ski alpinisme devait être porte-drapeau pour son pays, mais n'a pas pu rallier Milan.

Matthias Davet Journaliste Blick

Maximilien Drion se réjouissait. Le skieur de Vercorin (VS) allait vivre l'un des plus beaux moments de sa carrière ce vendredi, au stade San Siro de Milan. Il devait porter le drapeau du pays dans lequel il est né, pour la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Milan-Cortina. «C'est un très grand honneur», se réjouissait-il il y a encore quelques jours.

Sauf que, finalement, le Valaiso-Belge ne sera pas de la partie. Lors de son voyage pour se rendre en Italie, son train entre Sierre et Milan a été annulé. «Il ne pourra pas arriver à temps pour la cérémonie d'ouverture», même s'il «a exploré différentes alternatives», communique la Fédération belge.

Sur les réseaux sociaux et évidemment un peu dégoûté, Maximilien Drion s'est excusé. Il en a profité pour apporter son soutien à Hanne Desmet. La spécialiste du patinage de vitesse sera donc la seule à porter le drapeau noir, jaune et rouge dans l'enceinte de l'AC Milan et de l'Inter.

«J'espère que toute ma malchance est partie et que je vais faire une bonne course.» Le Belge est retourné du côté de Vercorin afin de poursuivre sa préparation. Il reviendra du côté de l'Italie, à Bormio plus précisément, le 17 février prochain, puisque les courses de ski alpinisme ont lieu deux jours plus tard.