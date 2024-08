Que contient le carton que reçoivent les médaillés ?

1/14 La triathlète suisse Julie Derron a sa médaille d'argent autour du cou et un tube en carton dans la main. A l'intérieur se trouve ...

Patrick Mäder

Celui qui remporte une médaille aux Jeux olympiques de Paris obtient également plusieurs cadeaux. Un exemplaire de Phryge, la mascotte officielle, qui porte, selon le rang, des chaussures dorées, argentées ou bronzées et qui porte une médaille dans la couleur correspondante. Il y a aussi un tube en carton qui contient un poster spécial. Une œuvre d'Ugo Gattoni, qui vit en banlieue parisienne, où il est né.

Autrefois, cet homme de 35 ans envisageait une carrière de nageur, mais il est devenu dessinateur. Il est aujourd'hui un artiste acclamé, car les organisateurs des Jeux olympiques lui ont demandé de dessiner les affiches officielles des JO. Bien sûr qu'il voulait. Il a passé 2000 heures à créer deux œuvres colorées reflétant les Jeux olympiques et paralympiques de 2024 à Paris. Si l'on place les deux feuilles côte à côte, elles se complètent pour former une image entière.

Oeuvre offerte aux médaillés

Gattoni y a créé un cosmos ludique dans lequel on peut reconnaître les sites de compétition de l'édition parisienne. Sur l'affiche des Jeux olympiques, on voit la Tour Eiffel, l'un des sujets préférés de Gattoni, et à côté, le Grand Palais. Plus on regarde, plus on découvre les libertés artistiques que le Français s'est autorisé.

Par exemple, Marseille, où se déroulent les compétitions de voile et certains matchs de football, se trouve pratiquement à la porte de Paris. L'œuvre montre une ville haute en couleur avec des milliers de personnages célébrant les Jeux olympiques. Il a ainsi quasiment anticipé la réalité. Pendant ces JO, Paris ressemble exactement à cela: une immense place de fête colorée dans laquelle on s'immerge et où l'on a envie de rester. De cette image entière, Gattoni a également réalisé une version nocturne en édition strictement limitée, glissée dans le carton que chaque médaillé(e) reçoit sur le podium.

Toutefois, grâce à un code QR sur le poster, la version de jour créée en premier lieu peut également se transformer en version de nuit, même si ce n'est que virtuellement. C'est ce qu'on appelle la réalité augmentée, une technique qui donne vie au poster et plonge l'utilisateur dans un océan de détails de l'œuvre de l'artiste.