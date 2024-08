Noè Ponti a-t-il vraiment des chances de récupérer le bronze?

Le nageur Noè Ponti pourra-t-il quand même se réjouir un jour d'une médaille des JO de Paris? Blick répond aux questions les plus importantes sur ce cas.

Cette photo de Josh Liendo (au-dessus) montre-t-elle qu'il a d'abord touché de la main gauche?

Patrick Mäder

Que s'est-il passé?

Lors de la finale du 100 m papillon à Paris, le Suisse Noè Ponti a manqué la médaille de bronze pour 10 centièmes. Il ne manquait à l'athlète de 23 ans que 56 centièmes pour glaner la médaille d'argent du Canadien Josh Liendo. Quelques jours plus tard, une vidéo est apparue sur le net, laissant supposer que le Canadien n'a touché la plaque de chronométrage qu'avec une seule main, ce qui serait contraire aux règles. Swiss Aquatics a alors envoyé un communiqué dans lequel il est dit qu'ils enquêtent sur ce cas.

Que fait exactement Swiss Aquatics?

Pour l'instant, elle cherche à discuter avec la Fédération internationale et Swiss Olympic et explore les possibilités de contester éventuellement le résultat afin d'aider Noè Ponti à décrocher une médaille après coup.

Quelles sont les règles en matière d'arrivée?

En brasse et en papillon, l'athlète doit toucher le mur avec les deux mains en même temps.

Peut-on prendre un avantage avec une seule main?

Oui, avec un bras tendu, on peut allonger la longueur du corps, ce qui permet de toucher plus tôt et de déclencher la plaque plus tôt.

L'arrivée des nageurs est-elle contrôlée?

Oui, à chaque course, huit juges sont répartis sur les huit couloirs, ou du moins sur ceux qui sont occupés par des nageurs. Ils se tiennent à côté du plot de départ et vérifient d'en haut si l'élan ou le virage a été effectué correctement. D'autres juges sont assis dans une pièce et examinent les images des caméras sous-marines. Ces juges sont au nombre de quatre, car une caméra sous-marine se concentre toujours sur deux couloirs. Tous les juges des grands événements doivent être vérifiés par la Fédération internationale. Ces explications proviennent de Daniel Lauber, le juge reconnu par la Fédération internationale chez Swiss Acquatics.

Les arrivées ne peuvent-elles pas être contrôlées électroniquement?

Non, les plaques de chronométrages ne réagissent qu'à la pression. Cela ne fait aucune différence si la pression provient d'une main, de deux mains ou d'un coup de tête.

Quand les juges interviennent-ils?

Lorsque l'un des deux juges qui contrôlent le couloir en question est sûr à 100% qu'une irrégularité s'est produite. Il suffit d'une objection pour que l'arbitre soit informé. Le cas est alors examiné avec tous les outils à disposition et il est ensuite décidé si le nageur doit être disqualifié. Dans le cas de Josh Liendo, aucun des deux juges n'a réagi.

Swiss Aquatics aurait-elle pu déposer un protêt?

Oui, mais seulement dans les 30 minutes suivant la course. Le protêt aurait coûté 500 dollars. Seul le chef de la délégation du pays concerné peut déposer un protêt, dans le cas de Noè Ponti, cela aurait été Markus Buck, chef du sport de compétition de Swiss Aquatics.

Un protêt ou un recours a posteriori a-t-il une réelle chance?

Non, mais il existe des moyens de contester un résultat sur le plan du droit sportif via le TAS. Mais il faut pour cela des raisons valables. Dans le cas de Noè Ponti, les chances sont très minces au vu des preuves disponibles.

Pourquoi Swiss Aquatics réagit-elle malgré tout?

Qu'il remporte ou non une médaille est d'une grande importance pour Swiss Olympic, Swiss Aquatics et surtout pour Noè Ponti lui-même. Chaque médaille embellit les statistiques et peut être monnayée. Finalement, ce sont surtout les médailles qui comptent lors des grands événements. Swiss Aquatics réagit suite à la vidéo qui a fait son apparition sur le web, car la Fédération ne veut rien laisser passer, faire toutes les vérifications nécessaires pour ne rien avoir à se reprocher au final.

Que dit Noè Ponti?

Interrogé par Blick, il dit ne pas vouloir s'exprimer maintenant, peut-être dans les prochains jours. Son manager Nico Decurtins dit qu'ils veulent explorer tout ce qui est possible. Il évoque le cas de Fanny Smith. Lors de la finale de skicross des Jeux d'hiver de Pékin 2022, la skieuse vaudoise s'est vu retirer la troisième place par le jury, car elle aurait fait un pas vers la gauche lors de son duel avec Daniela Maier, gênant ainsi l'Allemande. Le recours de Swiss-Ski a été accepté a posteriori par la FIS, après un long processus de vérification. Fanny Smith a obtenu la médaille de bronze 14 mois après la course. Il est toutefois plus que douteux que les deux cas soient comparables. Swiss-Ski a immédiatement déposé un protêt dans le cas de Fanny Smith, ce qui n'est pas le cas pour Noè Ponti.