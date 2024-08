Le record du monde de Pan Zhanle sur 100 m suscite doutes et méfiance

En nageant en 46''40, le Chinois Pan Zhale a non seulement conquis l'or en 100 m nage libre, mais il a également offert à la nation son premier record du monde de ces JO 2024.

En nageant en 46''40, le Chinois Pan Zhanle a non seulement conquis l'or en 100 m nage libre, mais il a également offert à la nation son premier record du monde de ces JO 2024. Son dauphin, l'Australien Kyle Chalmers, n'y a vu que du feu et a terminé sa course à plus d'une seconde du jeune prodige de 19 ans.

Seulement voilà, certains acteurs du monde de la natation semblent douter de la probité du nouveau recordman du monde. En cause, le scandale de dopage révélé par la presse en début 2024 et mettant en cause 23 nageurs chinois. Ces derniers avaient été testés positifs à la trimétazidine à quelques mois des JO de Tokyo, mais avaient quand même été autorisés à prendre part à l'olympiade niponne.

«C'est comme si nous étions méprisés en tant qu'équipe»

Pan Zhale était trop jeune pour concourir au moment des faits et n'était donc pas impliqué dans le scandale. Néanmoins, certains nageurs n'ont pas hésité à exprimer leur méfiance envers lui et plus globalement envers la délégation chinoise.

Brett Hawk, entraîneur et ancien sprinteur australien n'a pas hésité à mettre en doute le résultat du jeune champion dans une publication partagée sur son compte Instagram. «Je suis en colère après cette course (...) Ça n'est pas réel, vous ne pouvez pas battre un tel aéropage -- Kyle Chalmerts, David Popvici, Jack Alexy -- comme ça avec une longueur d'avance. Ça n'est pas humain.»

Dans une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, le nouveau champion olympique du 100 m nage libre est revenu sur la défiance exprimée à son égard, notamment par certains de ses concurrents. «Après avoir fini le relais 4x100m, j'ai salué Chalmers de la main, mais il ne m'a pas du tout calculé», a-t-il déclaré.

Et de poursuivre: «Quand on s'entraînait et que notre coach était à proximité, le nageur américain Jack Alexy a fait son virage et l'a éclaboussé. C'est comme si nous étions méprisés en tant qu'équipe.» De quoi gâcher la fête? Pas pour le Chinois qui se dit fier de sa performance: «Aujourd'hui je les ai tous battus et c'était une grande course pour moi de battre le record dans une piscine aussi difficile.»