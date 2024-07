Pour atteindre la finale, Roman Mityukov n'a pas eu besoin de nager à 100%

Matthias Davet Journaliste Blick

Mardi, Roman Mityukov fêtait son 24e anniversaire au village olympique de Paris 2024. «Mais je n'ai rien fait de spécial, je suis resté tranquille. Mon cadeau a été d'aller deux fois à l'entraînement et d'attendre le 200 m dos. Et je me suis permis une petite tarte tatin au dessert. C'est par contre triste, je n'avais pas de bougie», sourit-il après la demi-finale de son 200 m dos. Une gourmandise qui ne lui a apparemment pas pesé sur les hanches puisque le nageur genevois a réussi le deuxième meilleur temps des demies et concourra pour une médaille jeudi soir, 1er août (20h38).

Car à ce stade, Roman Mityukov peut objectivement viser une médaille olympique sur sa spécialité. En demi-finales, il n'a été devancé que par son rival Hubert Kos. Mieux, il avoue «ne pas avoir nagé à 100%» ce mercredi soir. Alors à combien? «C'est dur à dire, répond-il. Mais je suis quand même très fatigué. Même si tu ne nages pas une course à 100%, tu es mort à la fin.»

Pas les meilleures coulées

C'est dans les tout derniers mètres que Roman Mityukov a fait la différence pour prendre la première place de sa course, en 1'56"05. Chaque virage a été compliqué pour lui, qui ressortait presque à chaque fois derrière ses adversaires. «C'est mon point négatif. J'ai essayé de les travailler à l'entraînement – j'ai d'ailleurs progressé. Mais ça ne suffit pas pour avoir les meilleures coulées du monde», avoue-t-il.

Jeudi, il va aller se balader pour dégourdir les jambes, puis se rendra à la piscine pour vivre la course la plus importante de sa vie. Comment faire pour sortir du bassin avec une médaille? «Il faut que je suive la stratégie de mon 200 m dos et que je fasse la course parfaite.» Et si c'est le cas, il y a de fortes chances que le Genevois rejoigne Etienne Dagon, Jérémy Desplanches et Noè Ponti dans la liste des nageurs suisses médaillés aux JO.