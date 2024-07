Deux médailles possibles? Tous les yeux suisses seront sur l'aviron

Jan Schaeuble et Raphaël Ahumada avaient dominé leur série.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Bonjour,

On se faisait la réflexion avec des confrères en marge de ces Jeux olympiques sur la raison de cette ferveur populaire incroyable ressentie depuis le début de ces joutes olympiques parisiennes. Il faut dire que les Français sont fans de sport et répondent présent. On regrettera juste les huées sur Pidcock au VTT, mais ça c'est une autre histoire.

Toujours est-il que ces dix dernières années, nous, Européens, n'avons pas forcément été gâtés par la répartition géographique des joutes entre Rio, Pyeongchang, Pékin ou Tokyo en plein Covid. Le décalage horaire nous a probablement biaisés. Mais je crois que nous avons tout simplement oublié à quel point cet événement est rassembleur. Ce début de quinzaine est là pour nous le rappeler.

Mais ne prenons pas l'habitude puisqu'en 2028 et en 2032, nous devrons à nouveau faire face à un sérieux décalage horaire avec les joutes qui se déroulent successivement à Los Angeles et Brisbane.

Profitons donc du fait que Paris ne soit qu'à quelques heures de la Suisse. Comme les fans d'Adrien Briffod ont voulu le faire, d'ailleurs. Les pauvres n'ont pas été vernis avec le report du triathlon.

Bonne lecture.

1 Les principaux rendez-vous du jour

AVIRON

10h34 Deux sans barreur hommes, demi-finale (Röösli/Gulich)

11h14 Deux de couple poids léger hommes, demi-finale (Schäuble/Ahumada)

12h26 Quatre de couple hommes, finale (Bärlocher, Condrau, Lange et Plock)

12h38 Quatre de couple dames, finale (Schweizer, Dupré, Walker et Lötscher)

CANOË-SLALOM

15h30 Canoë mono dames, demi-finale et finale (év. Alena Marx)

GYMNASTIQUE

17h30 Finale du concours complet hommes.

NATATION

20h36 200 mètres papillon hommes, finale (év. Ponti)

TRIATHLON

8h00 Course dames (Julie Derron et Cathia Schär)

10h45 Courses hommes (Max Studer et Adrien Briffod)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Raphaël Ahumada (Aviron). Sur son site internet, le rameur de la Côte à trois objectifs. Le premier? Une médaille olympique. Et c'est peu dire qu'il est parfaitement bien parti en compagnie de son coéquipier Jan Schäuble puisque la paire a très largement rempoté sa première manche. Les deux hommes partiront avec les faveurs de la cote pour cette demi-finale. En cas de qualification, la dernière marche vers le podium – et donc le premier objectif de son année – est prévue pour vendredi.

La Suissesse

Cathia Schär (Triathlon). En cas de médaille, Cathia Schär a promis à Blick qu'elle allait traverser le Léman à la nage. Mais cela risque de ne pas être la pire épreuve aquatique de la Vaudoise cette année. La triathlète devra faire des traversées dans la Seine ce mercredi matin. En espérant pour elle qu'elle ressortira en santé du fleuve parisien – même si elle s'est préparée à l'affronter.

3 La performance suisse de la veille

Noè Ponti a permis à la délégation suisse de natation de sortir un peu la tête de l'eau. Sans mauvais jeu de mot, le Tessinois était très attendu lors des séries du 200 m papillon et il n'a pas déçu en terminant à la deuxième place. Il s'est aisément qualifié pour les demi-finales qui se dérouleront ce mercredi soir. «Je suis content d'être arrivé en demi-finale, a-t-il précisé à la sortie du bassin. J'espère pouvoir nager un peu plus vite. Je dois voir ce qui a bien fonctionné et ce qui n'a pas été le cas.»

4 La performance internationale de la veille

Nous vous parlions hier de l'aspect photogénique du site de beach-volley. On ne croyait pas si bien dire puisque l'artiste Peter Spens est justement en train de réaliser une toile de ce lieu iconique. Le Britannique travaille 14 heures par jour sur son œuvre et espère «rendre justice» à la beauté du lieu. Rien que pour cela et au vu de la chaleur qui s'abat sur Paris, il mérite d'être notre performance de la veille.

5 L'image de la veille

À plus de 15'000 kilomètres de Paris, le surf olympique se déroule actuellement à Tahiti. À environ 75 kilomètres de Papeete, la capitale de la Polynésie française, les surfeuses et surfeurs se disputent pour la deuxième fois des médailles olympiques.

Parmi les participants, on trouve également une personne d'origine suisse. Nadia Erostarbe est la fille d'une Suissesse, mais elle représente son pays natal, l'Espagne. Erostarbe, qui s'était classée deuxième aux championnats suisses à l'âge de 14 ans, a remporté sa série. Aujourd'hui âgée de 24 ans, elle surfe pour accéder aux quarts de finale.

Cependant, ce n'est pas Erostarbe qui fait parler d'elle actuellement, mais plutôt une belle photo. Le surfeur brésilien Gabriel Medina a effectué une sortie spectaculaire lors du troisième tour. Jérôme Brouillet, photographe de l'AFP, a capturé ce moment – et cette photo est rapidement devenue virale. Sur les réseaux sociaux, certains qualifient déjà ce cliché de «photo sportive de l'année». Et on les comprend.

6 Le chiffre du jour

99%. L'ancienne star du sprint Tim Montgomery, tombé en disgrâce pour cause de dopage et de criminalité, pense que presque tous les athlètes olympiques sont dopés. Des experts soulignent quant à eux les progrès réalisés dans la lutte contre le dopage. «Si tu arrives à une finale olympique, je dis que tu es dopé à 99%», explique Tim Montgomery au «Daily Mail». Un pavé dans la mare qui donne le ton alors que les épreuves d'athlétisme sont sur le point de commencer.

7 L'histoire du jour

Qu'a donc fait Guillaume Berge, l'un des entraîneurs du canoë-kayak français, pour se retrouver en garde à vue? A-t-il fêté la médaille d'or de Nicolas Gestin d'une manière inappropriée? «Le Parisien» affirme en tout cas que l'homme s'est retrouvé en garde à vue dans la nuit de lundi à mardi pour «rébellion et violences contre des policiers.»

L'homme aurait été interpellé vers 3 heures du matin, «alors qu’il urinait contre un mur à la vue de tous». Il aurait d’abord «pris la fuite» avant d’être maîtrisé par les forces de l’ordre »après l’usage répété du pistolet à impulsion électrique».

Il aurait lors de cette arrestation «asséné un coup de poing visage» d'un policier. «Refusant de se faire interpeller», il aurait ensuite «frappé deux autres agents». Les policiers sont finalement parvenus à le menotter.

8 Les coulisses des JO

Parfois, il faut s'avoir s'adapter. Et lorsque mon collègue Matthias est arrivé sur le court No 14 de Roland-Garros pour assister au match de Stan Wawrinka, il a été plutôt surpris de ne pas découvrir de table de presse. Par 35 degrés (ressenti 60), il était compliqué de sortir son ordinateur pour écrire le compte-rendu. De mon côté, j'étais en train de travailler depuis la Maison Suisse en attendant Audrey Gogniat et j'ai pu reprendre de volée le texte du match. C'est aussi ça les JO: être flexible.

9 Le quiz du jour

Réponse du quiz de la veille: Le dernier – en l'occurrence, la dernière – médaillée jurassienne de l'histoire des Jeux était Sarah Forster. Elle l'a acquise avec l'équipe de Suisse de hockey aux JO de Pyeongchang en 2018. La dernière breloque de Steve Guerdat remonte à 2012.

