Stan Wawrinka veut rester sur son nuage

Grégory Beaud

Bonjour,

Vous avez probablement vu de nombreuses photos du fantastique stade de beach-volley depuis une semaine. Cet endroit sur le Champ de Mars est LA star des JO qui ne manquent pourtant pas d'endroits iconiques. Mais cette position pile face à la Tour Eiffel est inégalable.

Et donc après voir mis à de nombreuses reprises des clichés dans divers articles, je m'y suis rendu aujourd'hui pour voir l'entrée en lice du duo suisse Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré.

Et les images vues précédemment étaient à la hauteur de ce que l'on voit en entrant dans la zone. Les organisateurs ont eu le bon goût - et on les en remercie - de mettre la tribune de presse pile face à la Tour Eiffel. Grandiose.

Au moment de vouloir faire un cliché pour partager ce moment avec mes proches, on m'a rappelé que les journalistes de presse écrite n'étaient pas autorisés à faire usage de la caméra de leur téléphone portable. Tout autour, les spectateurs ne s'en privent pas. Cela ressemble toutefois à un combat vain, mais c'est ainsi. Dura lex, sed lex.

Bonne lecture.

1 Les principaux rendez-vous du jour

NATATION

21H59 Finale du 4x200 mètres libre (év. l'équipe de Suisse)

TENNIS

Vers 13h30 2e tour (Wawrinka)

TRIATHLON

Course masculine reportée (Adrien Briffod, Max Studer)

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Martin Dougoud (canoë). Basé au Sud ouest de la France, le Romand participera à ses deuxièmes Jeux olympiques après Tokyo en 2021. De son propre aveu, Martin Dougoud n'était pas prêt pour les épreuves des JO de l'époque. Ce qui a changé depuis? Il s'est mis à pratiquer la méditation pour apprendre à mieux se connaître. Suffisant pour briller sur le cours d'eau parisien?

La Suissesse

Nikita Ducarroz (BMX Freestyle). Médaillée de bronze à Tokyo, la cycliste genevoise s'apprête à vivre ses deuxièmes JO. Pour ceux qui ne le savent pas, Nikita Ducarroz a un parcours plutôt atypique. Dans son enfance, elle souffrait d'un trouble anxieux et ne voulait pas quitter sa chambre. Après avoir surmonté ce problème grâce au BMX, elle est montée sur le podium il y a trois ans.

3 La performance suisse de la veille

Audrey Gogniat, qui d'autre? La Jurassienne a débloqué le compteur de la délégation dès le matin en remportant la médaille de bronze lors du tir à la carabine à 10 mètres. L'occasion de mettre le focus sur l'attachante romande de 21 ans, elle qui avouait «ne pas être là pour conduire le bus» à la veille de la finale. Elle a tenu promesse en ramenant la médaille de bronze au Noirmont. Retrouvez son interview quelques minutes après sa performance.

4 La performance internationale de la veille

Le duel tant attendu entre les deux monstres que sont Novak Djokovic et Rafael Nadal a eu lieu ce lundi, mais il n'y a pas eu tant de suspense. Oui, l'Espagnol est revenu lors du deuxième tiers, mais il est uniquement parvenu à sauver l'honneur. Vainqueur 6-1 de la première manche, «Nole» n'a laissé que des miettes à son adversaire. Quant à Rafael Nadal, il lui reste encore le double avec Carlos Alcaraz pour viser une nouvelle médaille d’or. Mais la grande question est de savoir si le Majorquin a livré lundi son dernier match en simple à Roland-Garros…

5 L'image insolite de la veille

La victoire de Tom Pidcock a créé débat à Paris.

La victoire de Tom Pidcock a créé débat à Paris. Le vainqueur du VTT olympique a profité d'une erreur du cycliste français Victor Koretzky pour prendre la tête de la course à quelques mètres de l'arrivée. Problème? Selon le public français, le dépassement était trop musclé et le Britannique s'est fait huer. Mais en revoyant les images, le nouveau champion olympique passe son adversaire de façon totalement licite. En tout cas, cette scène permet de jolis détournements.

6 Le chiffre du jour

400m3 par seconde. On a énormément parlé de la qualité de l'eau de la Seine depuis plusieurs mois. Hier encore, la pollution a rendu impossible le second entraînement de natation pour les spécialistes de triathlon. Mais en plus de ce souci, les organisateurs doivent faire face à un débit hors du commun actuellement. Habituellement situé entre 100 et 150m3 par seconde, le courant est trois fois plus fort en ce moment. De quoi poser d'autres soucis. Mais visiblement, le CIO était (à tort) confiant quant à la tenue des épreuves masculines et féminines ce mardi. A voir si les épreuves de mercredi pourront avoir lieu normalement.

7 L'histoire du jour

Quel est le point commun entre le Liechtenstein et le Belize (Amérique centrale), la Somalie (Afrique) et Nauru (Océanie)? À première vue, rien. Mais lors des Jeux olympiques, on en trouve un! En effet, la principauté est l'une des quatre nations à n'envoyer qu'un seul athlète à Paris. Son nom: Romano Püntener, 20 ans. Non qualifié dans un premier temps, il est finalement bien présent à Paris pour les Jeux olympiques. Le cycliste est d'ailleurs le seul représentant du Liechtenstein lors de ces joutes françaises. Une spécificité qui le rend fier et qui le sert pour progresser. Voici son histoire.

8 Les coulisses des JO

Pour la première fois depuis le début de ces JO, Blick a quitté Paris. Mon collègue Matthias s'est rendu à Châteauroux pour suivre la médaille d'Audrey Gogniat. Sur place, l'organisation est réglée comme du papier à musique pour permettre aux spectateurs de se rendre au Centre National de Tir Sportif, situé quand même à 30 minutes en bus de la gare. Puis, une jolie voiturette de golf emmène les athlètes et les journalistes vers le pas de tir. Ça change du métro (parfois bondé après une compétition) de Paris.

9 Le quiz du jour

Réponse du quiz de la veille: Avant ce 60e duel du jour, c'était Novak Djokovic qui menait dans les confrontations directes avec Rafael Nadal. Désormais, le total est de 31-29 pour le Serbe.

Réponse du quiz de la veille: Avant ce 60e duel du jour, c'était Novak Djokovic qui menait dans les confrontations directes avec Rafael Nadal. Désormais, le total est de 31-29 pour le Serbe.

10 Le sondage du jour