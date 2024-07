Premier jour et déjà une première médaille suisse?

Stefan Küng sera très attendu sur les routes parisiennes

Matthias Davet Journaliste Blick

Bonjour,

Voilà, vendredi soir, j'ai vécu la première cérémonie d'ouverture de ma vie de journaliste. Cet événement qui me faisait me lever au milieu de la nuit à Vancouver, j'ai eu la chance d'y assister en vrai.

Je vais vous faire une confession: j’ai été extrêmement ému au moment où elle a débuté, que j’étais à deux doigts de lâcher une larme. Les bateaux ont commencé à défiler et jusqu’ici, tout allait bien.

Mais ce «Ça ira», titre du spectacle, n’a pas été choisi en conséquence. Puisque rapidement, la pluie est venue jouer les trouble-fêtes. Et c’est vraiment dommage, au vue de la qualité du spectacle proposé.

Autre bémol que j’ai à apporter est que les tableaux se déroulaient le long de la Seine. Donc, du moment où le vôtre est passé dans votre secteur, vous ne faisiez qu’attendre en voyant le défilé des bateaux. Les écrans géants installés ne permettaient pas de bien voir le spectacle. En résumé, au lieu d’avoir 60’000 personnes qui observent toute la cérémonie, 320’000 ont assisté à un petit bout à chaque fois.

Mais dans l’ensemble, il ne faut pas se plaindre. La soirée était magnifique et il faut rappeler que nous sommes des privilégiés de pouvoir assister à ce genre d’événements. Et de ça, on ne va jamais se plaindre.

Publicité

Bonne lecture.

1 Les principaux rendez-vous du jour

ÉQUITATION

Concours complet

9h30. Dressage (avec l'équipe de Suisse: Robin Godel, Mélody Johner, Nadja Minder et Felix Vogg).

ESCRIME

Epée dames

11h15. Entrée en lice de Pauline Brunner

20h40. Finales dames (ev. Pauline Brunner)

CYCLISME

Contre-la-montre.

14h30. Dames (Elena Hartmann)

16h32. Messieurs (Stefan Küng et Stefan Bissegger)

Publicité

NATATION

20h42. Finale du 400 mètres libre (év. Antonio Djakovic)

TENNIS

Stan Wawrinka en fin de journée si la météo le permet

2 Le Suisse et la Suissesse à suivre

Le Suisse

Stefan Küng (cyclisme). Quatre dixièmes de secondes. C'est le temps qu'il a manqué au Thurgovien pour monter sur le podium du contre-la-montre lors des Jeux olympiques de Tokyo il y a trois ans. Le coureur suisse va arriver à Paris le couteau entre les dents et va vouloir débloquer le compteur suisse lors de ces JO de Paris.

La Suissesse

Publicité

Pauline Brunner va vivre ses premiers JO.

Pauline Brunner (escrime). Dix-neuvième mondiale, la Neuchâteloise sera l'une des premières athlètes de la délégation suisse à faire son apparition dans les Jeux olympiques de Paris. Ce samedi dans le Grand Palais, Pauline Brunner va tenter de gagner une médaille dans la compétition d'épée. La phase finale se déroulera en soirée.

3 Les performances suisses de la veille

Il n'y avait finalement que 29 athlètes suisses présents lors de la cérémonie d'ouverture sur les 128 athlètes composant la délégation suisse présente à Paris. Parmi eux, aucun n'est engagé ce samedi évidemment. Porte-drapeau avec le vététiste Nino Schurter, Nina Christen (tir) sera déjà engagée dès ce dimanche pour les qualifications de sa première compétition. Une jolie prouesse sachant que la soirée n'a pas été de tout repos pour la Nidwaldienne.

4 Les performances internationales de la veille

Céline Dion, et c'est tout. La chanteuse canadienne a mis tout le monde d'accord au moment d'interpréter «L'hymne à l'amour» d'Edith Piaf pour clôturer la cérémonie d'ouverture. Même les cœurs de pierre se sont un petit peu attendris devant la prestance, le charisme et la voix de celle qui avait gagné l'Eurovision pour la Suisse.

5 L'image de la veille

Comme à chaque édition des Jeux olympiques, une question brûle (vous l'avez?) les lèvres de tous les téléspectateurs: qui allumera la flamme olympique? Du côté de l'Hexagone, deux noms revenaient sans cesse: Marie-José Pérec et Zinédine Zidane. Ce dernier est apparu à deux reprises, d'abord au début via un clip, puis il a été le premier des derniers relayeurs de la flamme, la transmettant à Rafael Nadal. Mais c'est finalement la triple médaillée en athlétisme – accompagnée de Teddy Riner – qui a mis le feu à l'immense vasque. Et ça donne de magnifiques images, forcément.

Publicité

6 Le chiffre du jour

128 athlètes. À Paris, Swiss Olympic a envoyé sa plus forte délégation depuis les Jeux olympiques de Los Angeles en 1984. En ce qui concerne l’objectif de médailles, Ralph Stöckli, chef de mission, s’est montré un peu plus réservé que par le passé. «Les médailles et les diplômes restent le grand objectif de nombre de nos athlètes, des fédérations et de Swiss Olympic, a-t-il communiqué. Mais nous voulons être réalistes: en moyenne, la Suisse a remporté 5 médailles lors des derniers Jeux d’été depuis 1972 et n’a jamais atteint un nombre à deux chiffres. Les 13 médailles de Tokyo doivent donc être mises en perspective. Je pense que nous pouvons nous inspirer des Jeux d’été de 2016. Ces Jeux ont également été très réussis.» A Rio de Janeiro, les athlètes suisses avaient remporté sept médailles et 18 diplômes.

7 L'histoire du jour

L'ancien joueur de football de légende brésilien Zico, invité à Paris aux Jeux olympiques par la délégation de son pays, a porté plainte pour le vol de son sac, enclenchant l'ouverture d'une enquête, a indiqué vendredi le parquet de la capitale française. Arthur Antunes Coimbra, surnommé Zico et âgé de 71 ans, a indiqué «s'être fait dérober un sac contenant des effets de valeur, à bord de son véhicule dont la fenêtre était ouverte, dans le 19e arrondissement», dans le nord de Paris, a précisé le ministère public, confirmant une information du journal «Le Parisien».

Selon le quotidien, la valeur du montant dérobé s'élève à «500'000 euros»: le sac contenait «une montre Rolex, une rivière de diamants, des billets de banques à hauteur de 2000 euros et de 2000 dollars». Le préjudice est «très surévalué», a tempéré une source proche de l'enquête, sollicitée par l'AFP. Les investigations ont été confiées à la Brigade de répression du banditisme de la police judiciaire parisienne.

8 Les coulisses des JO

Forcément, avec une cérémonie d'ouverture d'une telle ampleur, quelques couacs sont inévitables. Mon collègue Grégory s'est rendu proche de la Tour Eiffel pour suivre le spectacle. Sauf que c'était un «foin» sans nom pour obtenir des places au bord de la Seine – surtout pour les gratuites. Une Française lui a confié avoir dû poireauter près de quatre heures avant d’entrer dans la zone sécurisée. Visiblement l’organisation a été quelque peu dépassée par les événements.

Publicité

Pire, une grosse pluie s'est invitée durant la majorité de l'événement. Mais ça aussi, il vous le raconte mieux que moi.

9 Le quiz du jour

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

La réponse dans notre article du dimanche 28 juillet.

10 Le sondage du jour