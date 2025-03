Jamais deux sans trois Soirée difficile pour les Devils, battus 6-1 par les Jets

Les Devils de New Jersey ont subi une lourde défaite 6-1 contre les Jets de Winnipeg en NHL. L'équipe, déjà privée de Jack Hughes, doit maintenant composer sans Dougie Hamilton et Jonas Siegenthaler, compliquant sa fin de saison et sa qualification pour les play-offs.