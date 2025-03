Vendredi à 21 heures, heure suisse, est la date limite pour les échanges en NHL. D'ici là, les négociations et les rumeurs vont bon train.

1/6 Les Vancouver Canucks vont-ils céder Pius Suter (à gauche) avant la dealine de vendredi à 21 heures, heure suisse? Photo: IMAGO/Imagn Images

Stephan Roth

La date limite des échanges de vendredi met la NHL en émoi. Dans chaque équipe, les rumeurs se multiplient sur les joueurs qui pourraient encore changer de club. Ce sont surtout les joueurs dont le contrat arrive à échéance qui doivent s'attendre à trouver subitement un nouveau foyer.

Cela concerne surtout les équipes qui sont en train de se reconstruire et qui n'ont aucune chance de participer aux play-off. Seulement voilà: de très nombreuses équipes sont encore en lice pour les séries éliminatoires. Dans la Conférence de l'Est, six points seulement séparent les huit équipes qui se disputent l'une des deux places de wild card. À l'Ouest, cinq équipes se tiennent en autant de points. Cela signifie que de nombreux clubs hésitent à céder des joueurs, ce qui fait grimper les prix.

Tampa Bay n'a pas voulu attendre le deadline day, que les chaînes de sport canadiennes, en particulier, élèvent au rang de spectacle jusqu'au gong de 21 heures, heure suisse. Mercredi, l'équipe de Floride a envoyé à Seattle, entre autres, les choix de premier tour de 2026 et 2027 et un deuxième tour en échange des attaquants Oliver Björkstrand et Yanni Gourde. Détroit, qui a absorbé la moitié du salaire de Gourde en tant qu'étape intermédiaire, a été dédommagé par quatre choix de draft.

Le champion des Florida Panthers s'était auparavant assuré les services du défenseur Seth Jones de Chicago et avait cédé en échange le gardien Spencer Knight, autrefois considéré comme un talent de premier plan. Les Blackhawks continuent de payer jusqu'en 2029 26% du salaire de Jones, soit l'équivalent d'environ deux millions de francs par an.

Plusieurs équipes intéressées par Suter

Un Suisse fait également l'objet de rumeurs de transfert: l'attaquant de Vancouver Pius Suter (28 ans). Le Zurichois réalise une bonne saison et a établi un nouveau record personnel avec 16 buts et son contrat avantageux de 1,42 million par an expire à la fin de la saison. Et selon les médias, aucun accord n'est en vue pour une prolongation. Il y aurait de nombreux intéressés pour l'ancien attaquant polyvalent des Zurich Lions. Les Dallas Stars de Lian Bichsel sont sur les rangs.

En revanche, Philipp Kurashev (25 ans) ne devrait pas être transféré. L'attaquant suisse de Chicago s'est blessé à la main. Juste au moment où il se mettait en marche.

Pour Suter et d'autres candidats au trade, il ne reste plus qu'à attendre. Ceux qui n'ont pas de clause excluant ou limitant un échange de joueurs sont le jouet des clubs. Pour Brock Nelson (33 ans), qui joue depuis 2012 avec les New York Islanders, les signes sont également au départ. En conséquence, l'attaquant américain a dû lutter contre les émotions lorsqu'il a été interrogé sur sa situation après la victoire à domicile contre Winnipeg, alors que les fans le célébraient. Jouer dans l'UBS Arena signifie tout pour lui, a-t-il balbutié.

La situation de l'attaquant vedette finlandais Mikko Rantanen, que Carolina avait engagé il y a un mois en échange de Martin Necas du Colorado, est bizarre. Comme aucun accord n'a été trouvé pour une prolongation de contrat, les Hurricanes pourraient déjà être contraints de se débarrasser de lui d'ici à la date limite. Ainsi va la vie d'un joueur en NHL.