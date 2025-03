Nino Niederreiter (à droite) a inscrit son 30e point de la saison jeudi. Photo: Adrian Wyld

ATS Agence télégraphique suisse

Les Winnipeg Jets ont renoué avec la victoire jeudi en NHL. Battue lors de ses trois dernières sorties, la meilleure équipe de la Ligue a dominé Philadelphie 4-1 à domicile.

Nino Niederreiter et ses équipiers ont maîtrisé leur sujet dans cette partie. Ils menaient ainsi 4-0 à la mi-match, grâce notamment au 35e but de la saison de Mark Scheifele (1 but et 2 assists jeudi) et au 32e de Kyle Connor.

Un assist pour Niederreiter

«Muet» dans ses sept derniers matches, Niederreiter a mis fin à sa disette personnelle en réussissant un assist sur le 4-0 signé Adam Lowry à la 30e minute. Le Grison affiche désormais 30 points – dont 14 buts – à son compteur 2024/25.

Les deux autres Suisses alignés jeudi en NHL ont également connu la victoire. Janis Moser et le Tampa Bay Lightning se sont imposés 6-5 face à Buffalo, alors que Lian Bichsel et les Dallas Stars ont battu Calgary 3-2. Succès également pour Nashville (5-3 face à Seattle), qui est toujours privé de son capitaine Roman Josi, blessé.