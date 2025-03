Mauvaise passe en NHL Une 5e défaite d'affilée pour les Kings de Kevin Fiala

Les Los Angeles Kings subissent leur cinquième défaite consécutive en NHL, s'inclinant 3-2 aux tirs au but face aux St. Louis Blues. Kevin Fiala, auteur d'un assist et d'un tir au but réussi, ne parvient pas à inverser la tendance pour son équipe.