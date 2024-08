Une tumeur maligne découverte chez une star allemande du hockey

1/4 Terrible nouvelle pour le joueur de l'équipe nationale allemande de hockey sur glace Tobias Eder.

Stefan Meier et et Blicky IA

Terrible nouvelle pour l'international allemand Tobias Eder (26 ans): une tumeur maligne a été détectée lors des examens médico-sportifs habituels de pré-saison. Un diagnostic qui a frappé de plein fouet l'attaquant de 26 ans, champion d'Allemagne la saison dernière avec les Eisbären Berlin. Il suit désormais un traitement médical.

Le club des Eisbären et la Fédération allemande de hockey sur glace (DEB) ont immédiatement apporté leur soutien au joueur et ont assuré que sa santé devait passer avant tout. «Dans de tels moments, le sport passe complètement au second plan. Nous sommes tous sous le choc après l'annonce de la maladie de Tobi», déclare le directeur général des Eisbären, Thomas Bothstede, dans un communiqué publié par le club.

Le diagnostic a été « un coup de massue pour chacun des membres des Eisbären et il faut d'abord l'encaisser. Le plus important est que Tobi se rétablisse complètement et qu'il retrouve la santé», poursuit le club, qui assure que Tobias Eder et sa famille recevront tout le soutien dont ils ont besoin.

Avec l'Allemagne au championnat du monde

La DEB a également réagi immédiatement en envoyant ses vœux de rétablissement au joueur: «Nous sommes fermement à tes côtés, Tobi», peut-on lire dans un communiqué. Tobias Eder avait fêté sa première sélection avec l'équipe d'Allemagne en 2021. Avec celle-ci, il a notamment participé au dernier championnat du monde, qui a vu l'Allemagne être sortie par la Suisse en quarts de finale (défaite 3-1). Tobias Eder n'avait toutefois pas été aligné contre la Nati.

Le Bavarois a été formé par le EHC Red Bull de Munich. Il a ensuite joué pour la Düsseldorfer EG, avant de rejoindre Berlin en 2023, où il a d'emblée remporté le titre. Tobias Eder est le frère cadet d'Andreas Eder (28 ans), qui a passé sa dernière saison à Zoug, où il a inscrit cinq points.