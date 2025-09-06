DE
FR

Une amende salée
Un ancien international suédois arrêté avec de la cocaïne

Le média suédois «Aftonbladet» révèle qu'un ancien joueur de l'équipe suédoise de hockey sur glace a été arrêté par la police avec de la cocaïne sur lui. Il a été inculpé.
Publié: 18:49 heures
Partager
Écouter
Un ex-international suédois a été arrêté (photo prétexte).
Photo: Getty Images
Blick Sport

Un ancien international suédois a franchi une ligne rouge. Le hockeyeur a, selon «Aftonbladet», été arrêté avec de la cocaïne sur lui. Cet été, il a été placé en garde à vue car jugé trop ivre. C'est lors de la perquisition que les policiers ont découvert le paquet de ce qui était encore à l'époque présumé comme de la cocaïne.

«Très désagréable»

Le lendemain de son arrestation, le Suédois a été interrogé. Jugé comme «très désagréable» selon le média de son pays, le prévenu a directement demandé un avocat. L'interrogatoire étant interrompu, il a repris deux jours plus tard. Mais l'ex-international avait rétropédalé et n'a plus voulu faire valoir son droit à un avocat.

A lire aussi
«Un retour en début de saison serait le timing parfait»
L'Ajoulot Jerry Turkulainen
«Un retour en début de saison serait le timing parfait»
Les cinq joueurs de hockey accusés d'agression sexuelle blanchis
La plaignante «pas crédible»
Les cinq joueurs de hockey accusés d'agression sexuelle blanchis

Embarassé, le Scandinave a accepté de réaliser un test, qui a révélé la présence de cocaïne dans son sang. Inculpé, il doit régler une amende de 2350 francs suisses.

Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus