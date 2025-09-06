Un ancien international suédois arrêté avec de la cocaïne

Le média suédois «Aftonbladet» révèle qu'un ancien joueur de l'équipe suédoise de hockey sur glace a été arrêté par la police avec de la cocaïne sur lui. Il a été inculpé.

Un ex-international suédois a été arrêté (photo prétexte). Photo: Getty Images

Blick Sport

Un ancien international suédois a franchi une ligne rouge. Le hockeyeur a, selon «Aftonbladet», été arrêté avec de la cocaïne sur lui. Cet été, il a été placé en garde à vue car jugé trop ivre. C'est lors de la perquisition que les policiers ont découvert le paquet de ce qui était encore à l'époque présumé comme de la cocaïne.

«Très désagréable»

Le lendemain de son arrestation, le Suédois a été interrogé. Jugé comme «très désagréable» selon le média de son pays, le prévenu a directement demandé un avocat. L'interrogatoire étant interrompu, il a repris deux jours plus tard. Mais l'ex-international avait rétropédalé et n'a plus voulu faire valoir son droit à un avocat.

Embarassé, le Scandinave a accepté de réaliser un test, qui a révélé la présence de cocaïne dans son sang. Inculpé, il doit régler une amende de 2350 francs suisses.