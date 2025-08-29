«Un retour en début de saison serait le timing parfait»

Gravement blessé en décembre dernier, Jerry Turkulainen n'est pas encore de retour au jeu. Le Finlandais, qui prône la patience, veut d'abord être à 100% avant de renfiler les patins de manière compétitive.

Reverra-t-on Jerry Turkulainen le 9 septembre prochain? Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Sur la glace de la Raiffeisen Arena en cette chaude journée de mi-août, Jerry Turkulainen est plus que visible. Non pas, pour une fois, par ses talents sur les patins. Mais plutôt grâce à son maillot distinctif rouge, tandis que ses coéquipiers étaient équipés de chandails noirs ou blancs.

Durant une grande partie de l'entraînement de ce vendredi matin, le Finlandais a fait des passes avec un membre du staff, loin des autres ajoulots. Avant de rejoindre ses coéquipiers en fin d'exercice, pour échanger quelques pucks. «Ça fait du bien d'être à nouveau avec eux, sourit-il. Même si ce n'est pour pas longtemps.»

Une période «très frustrante»

Il faut dire que cela faisait un bon moment que Jerry Turkulainen n'avait pas pu échanger des passes avec d'autres hockeyeurs. En décembre 2024, alors qu'il est dans une période faste avec le HC Ajoie (39 points en 30 matches) et le meilleur compteur du championnat, le Finlandais se fait écraser contre la bande par le Zougois Jan Kovar. Le verdict est sans appel: blessure à la jambe droite, opération et fin de saison pour le feu follet nordique.

«Ça a été une longue période depuis ma blessure, avoue le No 32. C'était très frustrant car je voulais aider l'équipe à gagner. Mais ça fait partie du jeu et j'ai beaucoup appris sur moi, notamment à être patient.» Heureusement pour lui et le HCA, le club jurassien est parvenu à sauver sa place dans l'élite, en battant Viège lors du barrage de promotion-relégation.

Mieux de jour en jour

Ainsi, cette nouvelle saison dans l'élite débutera le 9 septembre pour les Ajoulots avec un déplacement aux Vernets pour y affronter Genève-Servette. Avec Jerry Turkulainen sur la glace? «Je me sens mieux de jour en jour, explique-t-il. De manière globale, ça va bien. Mais je veux faire attention avec ma blessure et être sûr d'être à 100% avant de revenir au jeu.» S'il n'exclut pas un retour pour le coup d'envoi de la saison («Ce serait le timing parfait»), il ne veut pas prendre de risques.

Dès qu'il sera de retour sur la glace, Jerry Turkulainen ne va pas le faire avec des objectifs démesurés. «Bien sûr, je veux aider l'équipe à gagner, souligne-t-il. Mais il faut être patient.» Un trait de caractère que le Finlandais a pu développer sur ces derniers mois.