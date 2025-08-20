DE
Cold Facts
Focus sur Ajoie et Lausanne (mais pas que)

Pour ce 2e épisode de la huitième saison de Cold Facts, on parle du HC Ajoie, du Lausanne HC mais également des droits TV et de Hockey Manager. Un beau programme.
Publié: 17:00 heures
Blick Sport

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Sommaire: 

- Ajoie: Mottet facteur X? (dès 1:10)
- LHC: un leader? Geoff Ward! (dès 20:19)
- MySports 2035 et Rutta à Genève (dès 50:08)
- Hockey Manager: du nouveau (dès 1:00:58)

N’hésitez pas à nous poser vos questions et à vous abonner sur Soundcloud, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Spotify et/ou Apple Podcasts.

