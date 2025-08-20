Focus sur Ajoie et Lausanne (mais pas que)

Contenu tiers
Blick Sport
Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.
Les derniers épisodes de Cold Facts
Pour ce 2e épisode, on a invité Raffi Kouyoumdjian pour parler d’Ajoie et Matthias Davet pour parler du LHC, sans oublier l’actu et Hockey Manager avec Mikael Trigo.
Sommaire:
- Ajoie: Mottet facteur X? (dès 1:10)
- LHC: un leader? Geoff Ward! (dès 20:19)
- MySports 2035 et Rutta à Genève (dès 50:08)
- Hockey Manager: du nouveau (dès 1:00:58)
