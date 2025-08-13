C'est la rentrée! Pour ce 1er épisode de la huitième saison de Cold Facts, on parle des transferts de l'été, mais également des premiers matches amicaux pour les clubs de National League.

Malgré la chaleur, Cold Facts est de retour

Lancé en 2018 par notre journaliste Grégory Beaud et son compère Jean-Frédéric Debétaz (Keystone-ATS), Cold Facts décortique l’actualité du hockey sur glace suisse et de l'équipe nationale.

Pour ce 1er épisode de la 8e saison, on se pose de nombreuses questions en rapport avec la nouvelle saison de National League.

