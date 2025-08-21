Killian Mottet dans le Jura pour retrouver la joie du hockey

Poussé vers la sortie par Fribourg Gottéron, Killian Mottet a atterri en Ajoie sous la forme d'un prêt. En passant du Dragon à la Vouivre, le No 71 veut retrouver le plaisir sur la glace.

Killian Mottet porte désormais le maillot du HCA. Photo: C.G Photographie - Colin Girard

Matthias Davet Journaliste Blick

L'été de Killian Mottet a été plus que chahuté. Tout juste éliminé des play-off avec Fribourg Gottéron, le No 71 connaît les joies de la paternité. Avant que son club de toujours ne lui fasse comprendre qu'il ne compterait plus sur lui, malgré un contrat de deux ans encore valable.

«C'était un été rempli d'émotions, avoue Killian Mottet. J'ai vécu le plus beau moment de ma vie avec l'arrivée de notre enfant et, dans le même temps, j'apprenais que j'allais jouer un peu partout. Mais depuis que j'ai su que je venais à Ajoie, je vais nettement mieux.» Car c'est dans le Jura que le Fribourgeois a posé ses valises, sous la forme d'un prêt d'une saison.

Des trajets compliqués

Avec la naissance de leur fils, l'organisation est primordiale chez les Mottet. «On dit qu'on n'est jamais prêt pour la paternité… Et c'est vraiment le cas, rigole le néo-Ajoulot. Mais tout le monde va bien et avec le déménagement, tout se met en place gentiment.» En effet, Killian Mottet a dû prendre un appartement à Porrentruy puisque «les trajets auraient été beaucoup trop compliqués».

Avec sa femme, enseignante dans le canton de Fribourg, ils vont mettre sur place un système pour se voir le plus souvent que possible. «J'ai aussi parlé avec Julien Vauclair (ndlr: le directeur sportif du HCA), explique l'attaquant de 34 ans. Il m'a fait comprendre que si on jouait un samedi soir dans les alentours de Fribourg, il y aurait la possibilité de rester le dimanche avec ma famille.» «Kiki» précise toutefois qu'il n'a pas encore regardé le calendrier dans les détails et que, comme tout bon hockeyeur, il va prendre «jour après jour». «J'espère rentrer un maximum de fois, sans non plus que ce soit un problème pour ma condition physique.»

Déjà reconnu hors de la glace

En dehors de la patinoire, tout commence donc à s'imbriquer pour le No 71. «J'ai été très bien accueilli dans le Jura, que ce soit par le staff, mes coéquipiers ou les supporters, sourit-il. L'autre jour, je faisais mes courses et deux-trois personnes m'ont déjà salué. C'est assez drôle.»

Et sur la glace, tout va pour le mieux pour le Fribourgeois qui a déjà inscrit deux buts en deux matches de préparation. «Marquer un but, c'est toujours un plaisir, admet-il. Et ça fait extrêmement du bien pour la confiance.» Un sentiment que Killian Mottet est (re)venu chercher en Ajoie.

«Je veux me prouver que je suis encore capable de jouer au hockey, s'exclame-t-il. Je sais que je suis capable de mieux faire que la saison dernière, qui était très, très dur personnellement. Et je veux aider l'équipe à remporter un maximum de points, en espérant qu'on pourra être plus haut au classement.» Depuis son retour en première division, le HC Ajoie a toujours terminé à la place de lanterne rouge. Est-ce que l'arrivée de Killian Mottet va-t-elle changer la donne? Premiers éléments de réponse dans quelques semaines.