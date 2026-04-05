Les Sierrois ont encore dominé le HCC dans l'acte IV de la finale et s'est offert trois pucks de titre. Mais joueurs et coachs valaisans appellent à rester humble avant d'avoir obtenu le titre.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Le HC Sierre a signé une large victoire sur la glace de La Chaux-de-Fonds, lors du quatrième match de la finale de la Swiss League. Une gifle 5-0 sur la glace des Mélèzes, mais «pas une victoire facile» pour Remo Giovannini, gardien sierrois et auteur d’un blanchissage.

Remo Giovannini humble

«Dans les moments clés, c’est allé dans notre sens. Quand on avait l’occasion de marquer, on marquait», résume le portier, qui jouait son premier match de play-off à l’extérieur cette saison (Chris McSorley avait réalisé un tournus avec Thibaut Fatton jusqu’ici, mais a choisi de briser celui-ci après la défaite à l’acte II). «C’était un peu bizarre de jouer à l’extérieur, je n’avais plus l’habitude», sourit-il.

Cela n’a pas semblé trop le décontenancer, puisqu’il a stoppé les 28 lancers chaux-de-fonniers. «C’est cool d’avoir pu aider mon équipe. Eux ont bien bloqué les tirs, laissés traîner les cannes, nettoyé le slot. Je voyais les pucks que j’ai arrêté», dit-il humblement.

«Rien n'est plié»

Pour son coéquipier Leonardo Fuhrer non plus, les Sierrois n'ont pas eu la tâche facile: «C’est une sacrée culture du hockey à Chaux-de-Fonds, gagner 5-0 ici ce n’est pas facile.» Auteur du cinquième but valaisan sur power-play, l’attaquant sierrois souligne son «respect pour l’autre équipe» et ne veut pas vendre la peau de l’Abeille avant de l’avoir tué.

Car le HC Sierre compte désormais trois pucks de titre. «Tout peut se passer. Chaux-de-Fonds a beaucoup de caractère. Aujourd’hui, ils n’ont juste pas réussi à concrétiser. Mais mardi ce sera un autre match, retour à 0-0. Rien n’est plié, ni assuré», déclare Leonardo Fuhrer.

Le HC Sierre n'est pas encore champion

Une manière de ne pas se mettre la pression avant un match plus que décisif. Même s'il semble que le HC Sierre a fait le plus dur en allant piquer un match aux Mélèzes. «Nous savions que nous devions absolument gagner ce soir. C’était LE match de la saison. Nous ne voulions pas redonner à La Chaux-de-Fonds de l’énergie ou de la confiance avant de revenir chez nous», détaille Chris McSorley, coach du HC Sierre.

Pour le Canadien, son équipe doit «rester concentrée et humble» avant l'acte V. «Nous n’avons pas encore gagné de titre pour l’instant. Eux en ont gagné deux (ndlr: Swiss League 2023 et 2024) et une National Cup (ndlr: 2026). Il faut respecter cette équipe, car ils vont revenir et faire leur meilleur match mardi prochain», déclare-t-il.

Le HC Sierre a deux jours pour préparer le match l'un des matches les plus importants de son histoire récente. «Je veux aborder ce match comme un autre. Je ne veux pas que notre équipe soit nerveuse. Je ne veux pas que mes joueurs pensent à ce qu’il y a au bout», déclare Chris McSorley. Avant d'expliciter ce qui tend les bras aux siens: «Pour certains de ces joueurs, ce sera la seule chance de leur carrière de remporter un titre.» Avec un tel enjeu, il y aura certainement un peu de pression dans les rangs valaisans.