Dans l'acte IV de la finale de Swiss League, les Valaisans ont terrassés les Abeilles. En s'imposant sèchement 0-5 aux Mélèzes, le HC Sierre s'offre trois pucks de titre.

Thomas Freiburghaus Journaliste

En ce samedi de Pâques, bon nombre de supporters du HCC affichaient un certain optimisme avant l'acte IV, ce malgré le lourd revers reçu deux jours auparavant à Sierre. Sous le soleil et un ciel entièrement bleu, l’avant-match se voulait heureux aux abords de la patinoire des Mélèzes.

Dès le train régional venu de Neuchâtel – qui récupère de petites grappes de supporters à Chambrelien, Les Geneveys-sur-Coffrane et Les Hauts-Geneveys –, d'ailleurs, on entendait déjà des «Allez HCC!» ou autres «Ce soir on va gagner!». Devant l'enceinte, certains habitués nous glissaient des pronostics en faveur de leurs Abeilles. Seul le tenancier du stand de crêpes craignait pour son business: «On espère que ce ne sera pas le dernier.»

Célébrer en tombant sur les fesses

En tout cas, le public chaux-de-fonnier était venu nombreux aux Mélèzes (guichets fermés, 5225 spectateurs) et avec l’envie d’y croire. Les fidèles fans locaux y auront cru pendant un petit quart d’heure. Viktor Östlund avait repoussé plusieurs grosses chances adverses dans les premières minutes et le HC Sierre se retrouvaient à deux hommes de moins à la 13e. 1’48’’ à jouer à 5 contre 3 pour les Abeilles, qui avaient là l’occasion rêvée d’inscrire le premier but du match.

Mais rien ne s’est passé comme prévu. Et tout a même tourné dans l’autre sens. Après 1’48’’, justement, Roberts Cjunskis, premier puni, sortait du banc d’infamie et pouvait partir au but chaux-de-fonnier. Le jeune Letton pouvait tromper Viktor Östlund et se jeter avec force contre le plexiglas, devant son kop, avant de retomber sur ses fesses. Un premier but en play-off et les émotions débordent.

Le HCC venait de prendre un gros coup sur le casque. Au lieu de mener 1-0, les Chaux-de-Fonniers étaient menés par Sierre. Et cela allait s’empirer moins d’une minute plus tard. Cette fois en infériorité numérique, les joueurs de La Tchaux laissaient Jayden Halbgewachs se présenter tout seul en face de leur gardien. Un puck glissé entre les jambes et voilà le 0-2, tombé à la 16e. «On vous entend pas», scandait le public sierrois. Le souffle de l’optimisme local était retombé.

Viktor Östlund abandonné

Dans la suite de la rencontre, Remo Giovannini a continué à se montrer intraitable, enchaînant les parades impressionnantes. Dans l’autre but, Viktor Östlund a encore été laissé trop seul par sa défense. Si le gardien suédois du HCC est sorti vainqueur de son duel avec Samuel Asselin à la 25e, il a dû s’avouer vaincu sur les deux suivants.

D’abord à la 28e, devant Jayden Halbgewachs, auteur de son deuxième but de la soirée. Puis face à Mike Völlmin, à la 31e, deux secondes à peine après la fin du power-play sierrois. L’ancien attaquant a retrouvé ses vieux réflexes pour tromper le gardien des Abeilles et inscrire le 4-0 aux Mélèzes. La gifle était totale, la différence de niveau remarquable. Et les Valaisans ont encore un peu plus enfoncé leurs adversaires sur leur létal power-play (plus de 40% de réussite dans la finale), par Leonardo Fuhrer (41e) pour le cinquième.

Grâce à cette victoire dans l'acte IV, sur la glace de La Chaux-de-Fonds, le HC Sierre s'offre trois pucks de titre. À concrétiser dès mardi prochain, à Graben.